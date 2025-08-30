Suscribirse

Jhon Arias da la cara por polémica en Selección Colombia: confesó lo que piensa de su posición con Néstor Lorenzo

El futbolista fue muy sincero y explicó cómo se siente en la posición que lo pone a jugar el argentino.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 1:12 p. m.
El futbolista colombiano se pronunció de cara al juego contra Bolivia. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images / Montaje: Semana

No hay duda alguna de que Jhon Arias es uno de los mejores jugadores que hay actualmente en la Selección Colombia. Desde hace mucho, el mediocampista es uno de los fijos en cada una de las convocatorias de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, en los últimos partidos no se le ha visto con un gran rendimiento, tal y como tuvo en la Copa América o el que mostró en Fluminense y que lo llevó a ser fichado por Wolverhampton de Inglaterra.

Para muchos, esto se debe al sistema de juego que utiliza el técnico argentino en la Tricolor, pero especialmente a la posición en la que utiliza a Arias, ya que no es el mismo rol que, por ejemplo, cumplía en el conjunto brasileño.

"Discreto": prensa inglesa le pide un poco más a Jhon Arias en Wolves.
El futbolista confesó que su gran sueño es estar en una copa del Mundo con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Por ello, se ha abierto todo un debate acerca del papel que tiene en la Selección. Ante esto, y lo mucho que se ha dicho, fue el mismo jugador el que respondió de cara a lo que será el juego contra Bolivia.

“Yo me he ido adaptando a diferentes posiciones”, dijo en diálogo con Win Sports, aunque resaltó que a lo largo de su carrera ha jugado más como extremo, ahí fue donde brilló con Flu.

No obstante, dejó en claro que también se siente cómodo jugando por dentro, tal y como lo utiliza Lorenzo. “Yo estoy para aportar en la selección desde donde toque y donde el profe Néstor lo considera“, comentó.

“Además, creo que también a mí personalmente me ha ayudado rotar en las posiciones para volverme un jugador mucho más completo”, destacó respondiendo de esta forma a la polémica.

Por otra parte, el nacido en Quibdó, Chocó, confesó que el mayor sueño que ha tenido en toda su vida es jugar un Mundial con Colombia, por lo que trabaja todos los días para poder lograrlo.

“Yo creo que esa ha sido mi respuesta en todas las entrevistas desde que comencé a jugar. Mi mayor anhelo es estar en un Mundial con Colombia y hacer una gran participación“, manifestó.

Arias explicó que esa expectativa y ganas aumentan cuando es consciente de que hay grandes futbolistas en la Tricolor y, por lo mismo, se tienen todas las condiciones para clasificar y desempeñar un buen papel en la Copa del Mundo.

De hecho, remarcó que el Mundial de Clubes que jugó con Fluminense lo llevó a incrementar esas ganas de estar en un ambiente así, pero a nivel de selecciones, algo que puede hacerse realidad si le ganan a Bolivia en el próximo juego.

“Ese fue uno de los motivos por los que vine a Inglaterra, creo que es el escenario perfecto para estar mejor preparado de cara al Mundial”, expresó.

Jhon agregó: “Mi cabeza solo piensa en eso, (...) creo que el Mundial con la selección es el más grande anhelo que tiene un deportista”.

Para cumplir este gran sueño, Arias y sus compañeros tendrán una gran cita el próximo 4 de septiembre en Barranquilla, donde recibirán a Bolivia y buscarán obtener el boleto de clasificación para el 2026.

Si el objetivo no se cumple allí, la última oportunidad será el 9 de septiembre contra Venezuela.

