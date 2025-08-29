Borrados por Néstor Lorenzo: lista de notorias ausencias en la convocatoria de Selección Colombia

James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, Yerry Mina, y otro par más, son nombres ya conocidos que integran la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria de septiembre.

Ahora bien, en redes sociales se han pronunciado respecto a las ausencias; los borrados de Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre).

Jhon Durán, Rafael Santos Borré y Álvaro Montero son algunos nombres que venían siendo fijos en los últimos llamados, pero que se quedaron fuera para septiembre. Lesiones, falta de juego o decisión técnica, esas serían algunas razones.

Jhon Durán

El delantero de 21 años salió con molestias el pasado 27 de agosto, cuando se equipo Fenerbahçe perdió contra Benfica en playoffs de Champions. Su ausencia ya era casi un hecho.

La Selección Colombia se vuelve a quedar sin Jhon Durán por eliminatorias. | Foto: X @fenerbahce

Rafael Santos Borré

También se perdió el último llamado por lesión, y ahora que su nombre no aparezca se volvió tema de conversación entre la prensa y los aficionados.

Viene de tener minutos en el último partido de su equipo, Internacional de Porto Alegre, ante Cruzeiro.

Rafael Santos Borré, otra ausencia en la delantera de Selección Colombia. | Foto: Tomada de las redes sociales del Inter de Porto Alegre.

Álvaro Montero

Se fue de Millonarios para el segundo semestre de 2025 y aterrizó en Vélez Sarsfield de Argentina. Allá quedó relegado al banco, no es protagonista y otra vez queda fuera de la convocatoria.

Álvaro Montero, de titular en Millonarios a suplente en Vélez. | Foto: @Velez

Andrés Mosquera Marmolejo

Uno de los mejores porteros del FPC. Marmolejo viene de ser campeón y figura con Santa Fe, pero parece que el puesto de portero tiene tres nombres fijos para Lorenzo: Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina, aunque todos vengan de actuaciones poco vistosas en sus clubes.

¿El arco tricolor ya tiene tres dueños fijos? Andrés Mosquera Marmolejo, fuera de Selección Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Kevin Serna

El nombre de Kevin Serna se volvió viral en Colombia a lo largo de las últimas semanas. Fue pieza clave en la victoria de su equipo, Fluminense, sobe América de Cali, por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Viene brillando con Flu, y lo pedían para la Selección, pero al atacante de 27 le toca esperar otra oportunidad.

Kevin Serna brilla en Fluminense, pero no le alcanzó para ser llamado por Lorenzo. | Foto: AFP

Juan Guillermo Cuadrado

Si bien Cuadrado ya no está en la órbita de Lorenzo, desde hace varios años, el panita sigue en la Serie A (Pisa) y ha manifestado que siempre está abierto para volver a la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado ya no integra el grupo de llamados fijos en Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Cristian Borja, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta y Juan Camilo Cucho Hernández, son otros futbolistas que despiertan dudas por su ausencia en el llamado definitivo de Lorenzo.