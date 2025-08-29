Suscribirse

Borrados por Néstor Lorenzo: lista de notorias ausencias en la convocatoria de Selección Colombia

Jhon Durán, Andrés Mosquera Marmolejo y Kevin Serna son algunos borrados por Lorenzo en Selección Colombia.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 10:11 p. m.
Palabras de Néstor Lorenzo.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, Yerry Mina, y otro par más, son nombres ya conocidos que integran la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria de septiembre.

Ahora bien, en redes sociales se han pronunciado respecto a las ausencias; los borrados de Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre).

Jhon Durán, Rafael Santos Borré y Álvaro Montero son algunos nombres que venían siendo fijos en los últimos llamados, pero que se quedaron fuera para septiembre. Lesiones, falta de juego o decisión técnica, esas serían algunas razones.

Jhon Durán

El delantero de 21 años salió con molestias el pasado 27 de agosto, cuando se equipo Fenerbahçe perdió contra Benfica en playoffs de Champions. Su ausencia ya era casi un hecho.

Jhon Jáder Durán marcó doblete en su debut de pretemporada con Fenerbahce
La Selección Colombia se vuelve a quedar sin Jhon Durán por eliminatorias. | Foto: X @fenerbahce

Rafael Santos Borré

También se perdió el último llamado por lesión, y ahora que su nombre no aparezca se volvió tema de conversación entre la prensa y los aficionados.

Viene de tener minutos en el último partido de su equipo, Internacional de Porto Alegre, ante Cruzeiro.

El delantero colombiano marcó doblete.
Rafael Santos Borré, otra ausencia en la delantera de Selección Colombia. | Foto: Tomada de las redes sociales del Inter de Porto Alegre.

Álvaro Montero

Se fue de Millonarios para el segundo semestre de 2025 y aterrizó en Vélez Sarsfield de Argentina. Allá quedó relegado al banco, no es protagonista y otra vez queda fuera de la convocatoria.

Álvaro Montero firmó su contrato y utilizará la camiseta número 12
Álvaro Montero, de titular en Millonarios a suplente en Vélez. | Foto: @Velez

Andrés Mosquera Marmolejo

Uno de los mejores porteros del FPC. Marmolejo viene de ser campeón y figura con Santa Fe, pero parece que el puesto de portero tiene tres nombres fijos para Lorenzo: Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina, aunque todos vengan de actuaciones poco vistosas en sus clubes.

¿El arco tricolor ya tiene tres dueños fijos? Andrés Mosquera Marmolejo, fuera de Selección Colombia.
¿El arco tricolor ya tiene tres dueños fijos? Andrés Mosquera Marmolejo, fuera de Selección Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Kevin Serna

El nombre de Kevin Serna se volvió viral en Colombia a lo largo de las últimas semanas. Fue pieza clave en la victoria de su equipo, Fluminense, sobe América de Cali, por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Viene brillando con Flu, y lo pedían para la Selección, pero al atacante de 27 le toca esperar otra oportunidad.

El delantero colombiano #90 del Fluminense, Kevin Serna, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Fluminense de Brasil y el América de Cali de Colombia en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Kevin Serna brilla en Fluminense, pero no le alcanzó para ser llamado por Lorenzo. | Foto: AFP

Juan Guillermo Cuadrado

Si bien Cuadrado ya no está en la órbita de Lorenzo, desde hace varios años, el panita sigue en la Serie A (Pisa) y ha manifestado que siempre está abierto para volver a la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado en su estreno con Pisa de Italia
Juan Guillermo Cuadrado ya no integra el grupo de llamados fijos en Selección Colombia. | Foto: Getty Images
Contexto: Destapan ‘olla podrida’ por lo que pasa en la Selección Colombia: “Hay jugadores que están preocupados”

Cristian Borja, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta y Juan Camilo Cucho Hernández, son otros futbolistas que despiertan dudas por su ausencia en el llamado definitivo de Lorenzo.

La gran sorpresa en esta convocatoria, sin lugar a dudas, es el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia. El delantero no tenía lugar desde 2016, y como brilla al servicio de Once Caldas, tanto en Colombia como en Sudamericana, su llamado era un multitudinario pedido.

