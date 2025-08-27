Alarmas encendidas en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, luego de que este miércoles, 27 de agosto, uno de los delanteros titulares en el combinado cafetero, Jhon Durán, se lesionó en playoffs de Champions League.

Durán ingresó desde el banco de suplentes en el partido de su equipo, el Fenerbahçe turco, ante Benfica de Portugal. José Mourinho le dio ruedo al colombiano sobre los 65′, por Archie Brown, pero el atacante de La Tricolor acabó el compromiso con molestias en su pierna derecha.

Según el periodista deportivo Felipe Sierra, en su cuenta de X, el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por el estratega Néstor Lorenzo, ya se movió y empezó a hacer las averiguaciones respectivas.

🚨 Jhon Jáder Durán salió al final del partido entre #Fenerbahce y #Benfica lesionado por dolor en la pierna derecha. Ya hace las averiguaciones el cuerpo técnico de la Selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1TRYJ9YYdM — Pipe Sierra (@PSierraR) August 27, 2025

Fue una tormentosa noche europea para Jhon Durán y sus compañeros de Fenerbahçe. Además de la lesión del colombiano, Benfica les ganó 1-0 y los dejó eliminados de la Champions League 2025-2026.

Son contrastes para la Selección Colombia: Durán se despide de la Champions, pero Richard Ríos celebra con Benfica y están muy cerca de lograr el gran objetivo de seguir en carrera continental.

Resta esperar un comunicado oficial, por parte de Fenerbahçe, para conocer la gravedad de la lesión e Jhon Durán. Mientras tanto, en Colombia hay preocupación por lo que pueda suceder.

El próximo partido de la Selección Colombia será uno de los más importantes en los últimos años. La Tricolor recibirá a Bolivia en Barranquilla, el próximo jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

La fórmula ya es conocida: si Colombia le gana a Bolivia, clasificará al Mundial 2026. Por tanto, Lorenzo quiere tener a la mayoría de sus jugadores titulares a disposición, pues cinco días después de enfrentar a La Verde, visitará a Venezuela.

La Selección Colombia se juega una final ante Bolivia: el triunfo los clasifica al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Jhon Durán, un constante convocado en Selección Colombia

De a poco, y con buenas actuaciones en los clubes donde ha venido jugando, Jhon Durán se ganó un lugar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Usualmente compite en la posición con Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré.

Para la última doble fecha eliminatoria ante Perú y Argentina, en junio de este 2025, Durán integró la lista. Jugó como titular frente a los incas, pero una lesión, y una delicado rumor, lo terminaron sacando de la concentración.

Rumores de la prensa afirmaron que Jhon Durán tuvo una fuerte pelea con Lorenzo en el descanso del partido contra Perú. Para el segundo tiempo no salió, y aunque todos desmintieron la situación, horas después fue desconvocado por un problema en la espalda.

Atención plena, desde Colombia, para conocer el parte médico de Fenerbahçe sobre Jhon Jader Durán. | Foto: Fenerbahçe