Suscribirse

Deportes

Titular de Selección Colombia se lesionó cerca a eliminatorias: destapan lo que hizo Lorenzo

Un delantero se lesionó en Europa, mostrando dolor en su pierna derecha, por lo que el seleccionador Lorenzo tomó una decisión.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025, 10:44 p. m.
Preocupación para Néstor Lorenzo en Selección Colombia: un titular se lesionó en su club.
Preocupación para Néstor Lorenzo en Selección Colombia: un titular se lesionó en su club. | Foto: Getty Images

Alarmas encendidas en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, luego de que este miércoles, 27 de agosto, uno de los delanteros titulares en el combinado cafetero, Jhon Durán, se lesionó en playoffs de Champions League.

Durán ingresó desde el banco de suplentes en el partido de su equipo, el Fenerbahçe turco, ante Benfica de Portugal. José Mourinho le dio ruedo al colombiano sobre los 65′, por Archie Brown, pero el atacante de La Tricolor acabó el compromiso con molestias en su pierna derecha.

Según el periodista deportivo Felipe Sierra, en su cuenta de X, el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por el estratega Néstor Lorenzo, ya se movió y empezó a hacer las averiguaciones respectivas.

Fue una tormentosa noche europea para Jhon Durán y sus compañeros de Fenerbahçe. Además de la lesión del colombiano, Benfica les ganó 1-0 y los dejó eliminados de la Champions League 2025-2026.

Son contrastes para la Selección Colombia: Durán se despide de la Champions, pero Richard Ríos celebra con Benfica y están muy cerca de lograr el gran objetivo de seguir en carrera continental.

Resta esperar un comunicado oficial, por parte de Fenerbahçe, para conocer la gravedad de la lesión e Jhon Durán. Mientras tanto, en Colombia hay preocupación por lo que pueda suceder.

El próximo partido de la Selección Colombia será uno de los más importantes en los últimos años. La Tricolor recibirá a Bolivia en Barranquilla, el próximo jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

La fórmula ya es conocida: si Colombia le gana a Bolivia, clasificará al Mundial 2026. Por tanto, Lorenzo quiere tener a la mayoría de sus jugadores titulares a disposición, pues cinco días después de enfrentar a La Verde, visitará a Venezuela.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
La Selección Colombia se juega una final ante Bolivia: el triunfo los clasifica al Mundial 2026. | Foto: Getty Images
Contexto: Filtran decisión de la FCF sobre convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias sudamericanas

Jhon Durán, un constante convocado en Selección Colombia

De a poco, y con buenas actuaciones en los clubes donde ha venido jugando, Jhon Durán se ganó un lugar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Usualmente compite en la posición con Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré.

Para la última doble fecha eliminatoria ante Perú y Argentina, en junio de este 2025, Durán integró la lista. Jugó como titular frente a los incas, pero una lesión, y una delicado rumor, lo terminaron sacando de la concentración.

Rumores de la prensa afirmaron que Jhon Durán tuvo una fuerte pelea con Lorenzo en el descanso del partido contra Perú. Para el segundo tiempo no salió, y aunque todos desmintieron la situación, horas después fue desconvocado por un problema en la espalda.

El delantero le dio un nuevo giro a su carrera.
Atención plena, desde Colombia, para conocer el parte médico de Fenerbahçe sobre Jhon Jader Durán. | Foto: Fenerbahçe

¿Llegará Durán a la próxima doble fecha eliminatoria? Los próximos días serán cruciales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaJhon DuránNestor Lorenzo Eliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.