Jornada de Champions League para dos colombianos de selección; Richard Ríos (Benfica), el cual se enfrentó a Jhon Jáder Durán (Fenerbahçe) en la última fase antes de la liguilla.

Quien saliera como ganador del duelo de vuelta jugado en Lisboa sería el que accediera de manera oficial al certamen en la temporada 2025/2026.

Richard Ríos fue parte vital de la clasificación de Benfica a Champions League | Foto: Getty Images

En esta oportunidad el que celebró fue el que hace parte de los portugueses, quien clasificó gracias a un resultado de 1-0.

Esta diferencia mínima fue suficiente para que los lisboetas pasaran de ronda en el torneo de clubes más importantes de Europa.

Ríos sigue consolidándose

Para Richard fue otro partido consagratorio desde su arribo al Viejo Continente, donde sumó otra titularidad y se mantuvo a lo largo de los 90 minutos.

Con una calificación cercana a los 7.0 puntos se le vio totalmente cumplidor al nacido en Vegachí, Antioquia.

En cuanto a otras estadísticas, cabe resaltar que el volante nacional tuvo el 81% de los pases completados, tocó 50 veces el balón, ganó el 80% de los duelos y el 50% en el suelo.

Dicha participación afianza al cafetero como uno de los de mejor actualidad de cara a la participación en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo seguramente lo tendrá en cuenta para los juegos ante Bolivia y Venezuela, en septiembre.

Con el ingreso de Benfica a la Liga de Campeones quedaron establecidos los 36 clubes clasificados a la Champions League 2025/2026:

Paris Saint-Germain Arsenal Tottenham Hotspur Mónaco Real Madrid Bayer Leverkusen PSV Eindhoven Galatasaray Manchester City Atlético de Madrid Ajax Union Saint-Gilloise Bayern de Múnich Atalanta Napoli Athletic Club Liverpool Villarreal Sporting de Portugal Newcastle United Inter de Milán Juventus Olympiacos Pafos Chelsea Eintracht Frankfurt Slavia Praga Kairat Almaty Borussia Dortmund Benfica Bodo Glimt Qarabag FC Barcelona Brujas Olympique Marsella Copenhague

Ahora se llevará a cabo el sorteo general, que definirá cómo se llevarán a cabo las jornadas de la 1 a la 8. Después de eso, vendrán las fases finales hasta el fin del torneo.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Durán sufre más de la cuenta

Para Jhon Jader las cosas no vienen saliendo como estaban previstas en sus primeros meses con Fenerbahçe.

José Mourinho sigue sin estar convencido del todo de que el colombiano sea el hombre idóneo para el once titular.

Este miércoles, 27 de agosto, el cafetero empezó desde el banco y apenas pudo jugar los últimos 26 minutos ante Benfica.

Jhon Jáder Durán en partido oficial con Fenerbahce | Foto: Getty Images

Su participación fue nula; apenas completó dos pases y tocó el balón tres veces en el tiempo que estuvo en campo.

Y para agravar lo vivido por Durán durante las últimas horas, salió lesionado de su pierna derecha en los minutos finales.

Dando muestras claras de un dolor en la espinilla, el atacante no logró continuar disputando el juego de Champions.