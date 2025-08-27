Deportes
Richard Ríos y Jhon Durán definieron cupo a Champions League: uno celebró y el otro sufrió
Uno de los nacionales se quedó a un paso de la clasificación a la temporada oficial de UCL. Próximamente, se sabrán los rivales del ganador de esta serie.
Jornada de Champions League para dos colombianos de selección; Richard Ríos (Benfica), el cual se enfrentó a Jhon Jáder Durán (Fenerbahçe) en la última fase antes de la liguilla.
Quien saliera como ganador del duelo de vuelta jugado en Lisboa sería el que accediera de manera oficial al certamen en la temporada 2025/2026.
En esta oportunidad el que celebró fue el que hace parte de los portugueses, quien clasificó gracias a un resultado de 1-0.
Esta diferencia mínima fue suficiente para que los lisboetas pasaran de ronda en el torneo de clubes más importantes de Europa.
Ríos sigue consolidándose
Para Richard fue otro partido consagratorio desde su arribo al Viejo Continente, donde sumó otra titularidad y se mantuvo a lo largo de los 90 minutos.
Con una calificación cercana a los 7.0 puntos se le vio totalmente cumplidor al nacido en Vegachí, Antioquia.
En cuanto a otras estadísticas, cabe resaltar que el volante nacional tuvo el 81% de los pases completados, tocó 50 veces el balón, ganó el 80% de los duelos y el 50% en el suelo.
Dicha participación afianza al cafetero como uno de los de mejor actualidad de cara a la participación en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
Néstor Lorenzo seguramente lo tendrá en cuenta para los juegos ante Bolivia y Venezuela, en septiembre.
Con el ingreso de Benfica a la Liga de Campeones quedaron establecidos los 36 clubes clasificados a la Champions League 2025/2026:
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|Tottenham Hotspur
|Mónaco
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|PSV Eindhoven
|Galatasaray
|Manchester City
|Atlético de Madrid
|Ajax
|Union Saint-Gilloise
|Bayern de Múnich
|Atalanta
|Napoli
|Athletic Club
|Liverpool
|Villarreal
|Sporting de Portugal
|Newcastle United
|Inter de Milán
|Juventus
|Olympiacos
|Pafos
|Chelsea
|Eintracht Frankfurt
|Slavia Praga
|Kairat Almaty
|Borussia Dortmund
|Benfica
|Bodo Glimt
|Qarabag
|FC Barcelona
|Brujas
|Olympique Marsella
|Copenhague
Ahora se llevará a cabo el sorteo general, que definirá cómo se llevarán a cabo las jornadas de la 1 a la 8. Después de eso, vendrán las fases finales hasta el fin del torneo.
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
- Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026
Durán sufre más de la cuenta
Para Jhon Jader las cosas no vienen saliendo como estaban previstas en sus primeros meses con Fenerbahçe.
José Mourinho sigue sin estar convencido del todo de que el colombiano sea el hombre idóneo para el once titular.
Este miércoles, 27 de agosto, el cafetero empezó desde el banco y apenas pudo jugar los últimos 26 minutos ante Benfica.
Su participación fue nula; apenas completó dos pases y tocó el balón tres veces en el tiempo que estuvo en campo.
Y para agravar lo vivido por Durán durante las últimas horas, salió lesionado de su pierna derecha en los minutos finales.
Dando muestras claras de un dolor en la espinilla, el atacante no logró continuar disputando el juego de Champions.
A pocos días de que salga la convocatoria de Selección Colombia, existe preocupación por la imposibilidad de sumar a Durán. En los próximos días se sabrá la gravedad del dolor que lo sacó del juego.