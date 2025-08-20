Mourinho tomó decisión con Jhon Durán en Champions: Benfica no hizo lo mismo con Richard Ríos

Fenerbahçe de Turquía midió fuerzas este miércoles 20 de agosto con Benfica de Portugal por el compromiso de ida de los play-offs de la nueva edición de la Uefa Champions League (UCL).

El partido terminó 0 a 0, por lo que el clasificado se va a definir en territorio luso. Fenerbahçe desperdició la gran oportunidad, ante su gente, de perfilar la victoria en el global.

El centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue titular en el club de Turquía, mientras que el mediocampista Richard Ríos también salió como inicialista en la institución de Portugal.

Esta fue la alineación completa de cada equipo:

Fenerbahce: Irfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Durán, En-Nesyri.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Ríos, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

A pesar de que Durán y Ríos fueron titulares en sus escuadras, con el joven atacante, el experimentado director técnico José Mourinho tomó una importante decisión.

Esta postura, por el contrario, no la aplicó el estratega Bruno Lage con Richard Ríos, que llegó a Benfica en este mercado de fichajes procedente del Palmeiras de Brasil.

Mourinho, al minuto 67 del encuentro y en una decisión inesperada para muchos porque a Fenerbahçe le urgía anotar aunque sea un solo gol, sacó a Jhon Jáder Durán del choque internacional.

Richard Ríos, aunque Benfica se quedó con un hombre menos, contó con toda la confianza de su director técnico y jugó los 90 minutos reglamentarios.

Ríos, habitual titular en la Selección Colombia de Mayores, tuvo una más que aceptable presentación y sigue entrando en el corazón de los aficionados de su nuevo equipo.

Richard, entre otras cosas, sería convocado por el argentino Néstor Lorenzo para la próxima y última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En septiembre, el combinado cafetero se verá las caras con Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla y se enfrentará con Venezuela en condición de visitante.

El panorama es más complejo con Jhon Durán, por los rumores que señalan que peleó en el camerino de la Selección Colombia. Se desconoce si el exfutbolista de Envigado FC será llamado por Lorenzo.