Deportes

Vincent Kompany no se quedó callado: arremetió contra José Mourinho y le mandó dura crítica

El técnico de Bayern Múnich dio su opinión sobre lo sucedido en el partido de Benfica vs. Real Madrid por Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

20 de febrero de 2026, 10:43 a. m.
Vincent Kompany le dio palo a José Mourinho en rueda de prensa.
Vincent Kompany le dio palo a José Mourinho en rueda de prensa. Foto: FC Bayern y AFP

En la previa al partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga, el técnico Vincent Kompany dio su opinión sobre los presuntos actos racistas ocurridos en el duelo de Benfica y Real Madrid disputado el pasado martes por la Champions League.

Para el entrenador belga fue un “enorme error” la postura de José Mourinho, tras el polémico caso de Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Y es que luego del incidente, Mourinho salió en defensa de su dirigido y acusó a su vez a Vinícius de haber provocado a los aficionados y jugadores del Benfica por haber celebrado el gol que marcó con un baile.

“Tienen al líder de una organización, José Mourinho, que básicamente ataca la personalidad de Vinícius Junior destacando su manera de celebrar el gol. Es una forma de desacreditar lo que está haciendo Vinícius en ese momento”, declaró Kompany en una rueda de prensa, recordando que él mismo fue víctima de racismo cuando era jugador.

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Deportes

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

Deportes

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

Ciclismo

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Deportes

Técnico de Minnesota United habló sobre James Rodríguez por primera vez: dio su pronóstico

Deportes

“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

Deportes

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

Deportes

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Deportes

No todo es perfecto con Luis Díaz: Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que le preocupa

“Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error y es algo que no deberíamos aceptar”, criticó el exdefensor del Manchester City.

Kompany no se guardó nada

Vincent Kompany reconoció que sería difícil demostrar las acusaciones de Vinícius Jr., desmentidas por Prestianni, aunque la actitud del brasileño responde, según él, a una “reacción emocional” que parece sincera.

El entrenador del Bayern aseguró, no obstante, que nunca había “oído a nadie hablar mal” de Mourinho: “Ha cometido un error. Espero que, en el futuro, esto no vuelva a suceder de esta manera y que podamos avanzar y progresar”.

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

El exdefensa de la selección francesa, Lilian Thuram, muy implicado en la lucha contra el racismo, también fustigó la reacción de Mourinho, en una entrevista que el diario L’Équipe publicó el jueves.

“Cuando Mourinho quiere hacernos creer que Vinícius es responsable del racismo que sufre, es patético (…) Mientras haya comportamientos como este, no estaremos todos juntos en la lucha”.

José Mourinho
José Mourinho, DT de Benfica. Foto: AFP

Pep Guardiola también habló

Otra personalidad del fútbol que se ha referido a este caso en las últimas horas es Pep Guardiola. “Todavía queda mucho trabajo por hacer. Está en la sociedad, no solo en el fútbol. El racismo está en todas partes”, denunció el entrenador del Manchester City.

“¿Crees que el racismo es solo por el color de la piel? La manera en que te comportas también es racismo. Es la forma en que pretendes ser superior al otro por diferentes razones”, añadió.

Con los ánimos caldeados, Real Madrid y Benfica se volverán a ver las caras el próximo miércoles. El Estadio Santiago Bernabéu promete un recibimiento hostil para Prestianni, quien corre riesgo de sufrir una sanción de hasta 10 partidos si es hallado culpable de actos racistas contra Vinícius.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

Carlos Antonio Vélez no ve a Falcao García entre los convocados para el Mundial 2026

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Eduardo Méndez se movió rápido para fortalecer la línea de ataque.

Independiente Santa Fe reacciona a la crisis y confirma su nuevo delantero: “Debe llegar hoy”

Un logotipo de la UEFA, la organización rectora del fútbol europeo. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)

UEFA toma medidas en el presunto acto de racismo que sufrió Vinicius Jr.

Harold Tejada sigue brillando en el UAE Tour 2026

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Cameron Knowles, DT de Minnesota United, habló sobre James

Técnico de Minnesota United habló sobre James Rodríguez por primera vez: dio su pronóstico

Falcao García estaría en los planes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

Lanús vs. Flamengo por la final de ida en la Recopa Sudamericana 2026.

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Deportes Tolima venció a Deportivo Táchira en la fase previa de la Copa Libertadores.

Deportes Tolima también saca la cara por Colombia: gol con el que venció a Táchira en Libertadores

Directivo de Junior reveló la deuda que tiene Botafogo por Jordan Barrera.

Junior de Barranquilla reclama deuda que salpica a Botafogo: directivo contó qué pasó

Noticias Destacadas