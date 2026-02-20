Vincent Kompany no se quedó callado: arremetió contra José Mourinho y le mandó dura crítica

En la previa al partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga, el técnico Vincent Kompany dio su opinión sobre los presuntos actos racistas ocurridos en el duelo de Benfica y Real Madrid disputado el pasado martes por la Champions League.

Para el entrenador belga fue un “enorme error” la postura de José Mourinho, tras el polémico caso de Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

Y es que luego del incidente, Mourinho salió en defensa de su dirigido y acusó a su vez a Vinícius de haber provocado a los aficionados y jugadores del Benfica por haber celebrado el gol que marcó con un baile.

“Tienen al líder de una organización, José Mourinho, que básicamente ataca la personalidad de Vinícius Junior destacando su manera de celebrar el gol. Es una forma de desacreditar lo que está haciendo Vinícius en ese momento”, declaró Kompany en una rueda de prensa, recordando que él mismo fue víctima de racismo cuando era jugador.

“Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error y es algo que no deberíamos aceptar”, criticó el exdefensor del Manchester City.

Kompany no se guardó nada

Vincent Kompany reconoció que sería difícil demostrar las acusaciones de Vinícius Jr., desmentidas por Prestianni, aunque la actitud del brasileño responde, según él, a una “reacción emocional” que parece sincera.

El entrenador del Bayern aseguró, no obstante, que nunca había “oído a nadie hablar mal” de Mourinho: “Ha cometido un error. Espero que, en el futuro, esto no vuelva a suceder de esta manera y que podamos avanzar y progresar”.

El exdefensa de la selección francesa, Lilian Thuram, muy implicado en la lucha contra el racismo, también fustigó la reacción de Mourinho, en una entrevista que el diario L’Équipe publicó el jueves.

“Cuando Mourinho quiere hacernos creer que Vinícius es responsable del racismo que sufre, es patético (…) Mientras haya comportamientos como este, no estaremos todos juntos en la lucha”.

Pep Guardiola también habló

Otra personalidad del fútbol que se ha referido a este caso en las últimas horas es Pep Guardiola. “Todavía queda mucho trabajo por hacer. Está en la sociedad, no solo en el fútbol. El racismo está en todas partes”, denunció el entrenador del Manchester City.

“¿Crees que el racismo es solo por el color de la piel? La manera en que te comportas también es racismo. Es la forma en que pretendes ser superior al otro por diferentes razones”, añadió.

Con los ánimos caldeados, Real Madrid y Benfica se volverán a ver las caras el próximo miércoles. El Estadio Santiago Bernabéu promete un recibimiento hostil para Prestianni, quien corre riesgo de sufrir una sanción de hasta 10 partidos si es hallado culpable de actos racistas contra Vinícius.

