La sanción que pagaría Gianluca Prestianni por insultar a Vinícius: esto dice el reglamento

A través de un comunicado oficial, la UEFA anunció que está revisando los informes arbitrales para emitir una sentencia sobre los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni contra Vinícius en el partido de Benfica vs. Real Madrid.

Prestianni sigue negando que haya mencionado la palabra “mono” en su cruce de insultos con el atacante brasileño, sin embargo, ninguna imagen ha podido demostrar su culpabilidad o inocencia.

Vinícius informó al árbitro de lo sucedido y activó el protocolo antirracismo, una iniciativa que fue apoyada por los clubes europeos y que puede causar graves sanciones para el jugador.

Según el artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, “cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada".

Si el árbitro hubiera suspendido el partido por la conducta de Prestianni las sanciones llegarían incluso a la derrota por abandono, sin embargo, este no fue el caso.

El reglamento añade que “las medidas disciplinarias anteriores podrán combinarse con un servicio de fútbol comunitario o directivas específicas, como el uso de pancartas o la aplicación de medidas preventivas, destinadas a combatir el racismo y otras conductas discriminatorias”.

Prestianni lo niega y Benfica le da su respaldo

Lo cierto es que Gianluca Prestianni ha negado los insultos racistas contra Vinícius y ningún video muestra exactamente las palabras que usó.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram. “Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En X amplió sus declaraciones al respecto. “Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinícius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más”, lanzó.

Benfica le mostró respaldo a su jugador y aseguró que están a disposición de la UEFA para colaborar con la investigación. “El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo“, apunta el comunicado.

Además, “Benfica reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta en el club siempre se ha guiado por el respeto a los rivales, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador”.