Deportes

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

El volante colombiano habló después de hacer su regreso a las canchas en la derrota de Benfica contra Real Madrid.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

18 de febrero de 2026, 7:34 a. m.
Richard Ríos, jugador colombiano de Benfica.
Richard Ríos, jugador colombiano de Benfica. Foto: Captura ESPN y AFP

Después de un mes sin jugar por la lesión en el hombro, Richard Ríos regresó a las canchas en la derrota de Benfica contra Real Madrid (0-1) por los playoffs de la Champions League 2025/26.

El colombiano ingresó en el minuto 74 en lugar de Rafa Silva y trató de encontrar líneas de pase detrás de los volantes del conjunto merengue.

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

Su principal aporte en el partido pudo ser la expulsión de Vinicius tras una falta por detrás, sin embargo, el árbitro decidió perdonar la segunda amarilla para el atacante brasileño.

Richard Ríos dio buenas sensaciones de cara al partido de vuelta, que será la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. La decisión de ponerlo como titular dependerá de José Mourinho, quien no podrá sentarse en el banquillo por una tarjeta roja que recibió tras esa misma falta de Vinicius al borde del área.

Deportes

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

Deportes

Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

Deportes

“Cobardes”: Vinícius Jr. explotó tras la polémica de Real Madrid vs Benfica: habló de racismo y tiró fuerte pulla

Deportes

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Deportes

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

Deportes

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

Deportes

Patada de Vinícius Jr. a Richard Ríos pasó impune en Champions: susto del colombiano en su regreso con Benfica

Deportes

Mourinho anunció la decisión oficial sobre Richard Ríos, a horas del partido ante Real Madrid

Deportes

Benfica vs. Real Madrid: canal y hora para ver el partido de ‘playoffs’ en la Champions League

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Benfica player Richard Rios reacts during the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal, on February 17, 2026. (Photo by Zed Jameson/Anadolu via Getty Images)
Richard Ríos se queja tras la falta de Vinicius en el partido de Champions League. Foto: Anadolu via Getty Images

Richard Ríos habló

Después del partido, Ríos atendió a los medios de comunicación en zona mixta y le preguntaron sobre la denuncia de racismo contra su compañero Gianluca Prestianni.

“La verdad no tengo como opinar sobre eso porque nosotros estábamos muy lejos, pero independientemente si pasó o no pasó claro que es es lamentable. Prefiero no opinar porque salgo acá a decir algo y después van a decir si pasó o no pasó”, declaró el colombiano en ESPN.

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

Richard Ríos considera “difícil que eso pase en el fútbol” y dejó las interpretaciones en manos de la prensa. “Prefiero dejarlo a criterio de ustedes que tienen las cámaras y pueden ver todo. Después en casa estar más tranquilo y ver todo”, añadió.

Sobre el partido de vuelta es optimista. “Creo que estuvimos bien por momentos, pero nos faltó tener un poco más la pelota y ser más creativos en el último tercio. Aún no se decide nada, falta un partido más y conocemos la fuerza que tenemos como grupo. Ahora debemos preparar el juego de vuelta“, apuntó.

“Estamos en la mitad de la eliminatoria. Es cierto que perdimos 1-0 en casa, pero quedan 90 minutos por delante y eso es positivo, porque todavía tenemos la oportunidad de revertir la situación”, añadió.

@r.r.m_6

Declaraciones de #richardrios🇨🇴💚 sobre el encuentro entre #slbenfica #realmadrid #espndeportes #slbenfica

♬ sonido original - ⚡️𝑹𝑹𝑴#𝟔⚡️

La noticia más importante es que Richard Ríos ya se encuentra recuperado y listo para encarar la segunda parte de la temporada. “Si estoy en este partido es porque estoy 100 % preparado para jugar. No quería regresar al 70 % o al 80 %. Quería estar disponible al máximo nivel, y eso es lo que puedo ofrecerle al entrenador”, dijo.

Si no creyera en este equipo, no estaría en este club. Hace poco demostramos la grandeza y la fuerza de este grupo. Ahora nos queda trabajar para hacer un gran partido en la vuelta”, finalizó.

Más de Deportes

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Gianluca Prestianni of SL Benfica confronts Vinicius Junior of Real Madrid C.F. after Vinicius goal celebration during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio da Luz on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

El equipo rojo resistió la presión inicial y terminó celebrando en territorio uruguayo.

Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

La polémica no terminó con el pitazo final y el jugador respondió con declaraciones directas y sin rodeos.

“Cobardes”: Vinícius Jr. explotó tras la polémica de Real Madrid vs Benfica: habló de racismo y tiró fuerte pulla

Independiente Santa Fe vs. Jaguares - Fecha 1 Liga Betplay 2023-II.

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Una noche efectiva del local cambió el panorama de la eliminatoria.

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

La acción sobre el jugador colombiano provocó reclamos desde el banquillo y desde la tribuna.

Patada de Vinícius Jr. a Richard Ríos pasó impune en Champions: susto del colombiano en su regreso con Benfica

El arquero local evitó una diferencia mayor antes del descanso.

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

Noticias Destacadas