Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

Después de un mes sin jugar por la lesión en el hombro, Richard Ríos regresó a las canchas en la derrota de Benfica contra Real Madrid (0-1) por los playoffs de la Champions League 2025/26.

El colombiano ingresó en el minuto 74 en lugar de Rafa Silva y trató de encontrar líneas de pase detrás de los volantes del conjunto merengue.

Su principal aporte en el partido pudo ser la expulsión de Vinicius tras una falta por detrás, sin embargo, el árbitro decidió perdonar la segunda amarilla para el atacante brasileño.

Richard Ríos dio buenas sensaciones de cara al partido de vuelta, que será la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. La decisión de ponerlo como titular dependerá de José Mourinho, quien no podrá sentarse en el banquillo por una tarjeta roja que recibió tras esa misma falta de Vinicius al borde del área.

Richard Ríos se queja tras la falta de Vinicius en el partido de Champions League. Foto: Anadolu via Getty Images

Richard Ríos habló

Después del partido, Ríos atendió a los medios de comunicación en zona mixta y le preguntaron sobre la denuncia de racismo contra su compañero Gianluca Prestianni.

“La verdad no tengo como opinar sobre eso porque nosotros estábamos muy lejos, pero independientemente si pasó o no pasó claro que es es lamentable. Prefiero no opinar porque salgo acá a decir algo y después van a decir si pasó o no pasó”, declaró el colombiano en ESPN.

Richard Ríos considera “difícil que eso pase en el fútbol” y dejó las interpretaciones en manos de la prensa. “Prefiero dejarlo a criterio de ustedes que tienen las cámaras y pueden ver todo. Después en casa estar más tranquilo y ver todo”, añadió.

Sobre el partido de vuelta es optimista. “Creo que estuvimos bien por momentos, pero nos faltó tener un poco más la pelota y ser más creativos en el último tercio. Aún no se decide nada, falta un partido más y conocemos la fuerza que tenemos como grupo. Ahora debemos preparar el juego de vuelta“, apuntó.

“Estamos en la mitad de la eliminatoria. Es cierto que perdimos 1-0 en casa, pero quedan 90 minutos por delante y eso es positivo, porque todavía tenemos la oportunidad de revertir la situación”, añadió.

La noticia más importante es que Richard Ríos ya se encuentra recuperado y listo para encarar la segunda parte de la temporada. “Si estoy en este partido es porque estoy 100 % preparado para jugar. No quería regresar al 70 % o al 80 %. Quería estar disponible al máximo nivel, y eso es lo que puedo ofrecerle al entrenador”, dijo.

“Si no creyera en este equipo, no estaría en este club. Hace poco demostramos la grandeza y la fuerza de este grupo. Ahora nos queda trabajar para hacer un gran partido en la vuelta”, finalizó.