Deportes

Patada de Vinícius Jr. a Richard Ríos pasó impune en Champions: susto del colombiano en su regreso con Benfica

El regreso de Richard Ríos terminó envuelto en polémica tras una fuerte acción que encendió los reclamos en Lisboa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 6:01 p. m.
El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión luego de una falta que muchos consideraron merecía sanción mayor.
El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión luego de una falta que muchos consideraron merecía sanción mayor. Foto: Getty Images / ESPN

El duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions dejó mucho más que un resultado a favor del visitante, pues una fuerte infracción sobre el colombiano Richard Ríos en el tramo final encendió los reclamos y provocó una ola de críticas, especialmente porque el árbitro no mostró la segunda tarjeta al brasileño Vinícius Júnior.

Celebración, tensión y denuncia

El encuentro ya venía cargado desde el gol de Vinícius Júnior; tras marcar, el extremo celebró con un baile junto al banderín del córner, gesto que fue sancionado con tarjeta amarilla. La decisión calentó el ambiente en el Estádio da Luz y generó molestia en la grada local.

Minutos después, el partido se detuvo por un cruce entre jugadores. Gianluca Prestianni encaró al futbolista del Madrid y se produjo un intercambio que elevó la tensión. En medio de ese episodio, el brasileño denunció ante el árbitro un presunto insulto racista, lo que obligó a frenar el juego durante varios minutos mientras se evaluaba la situación.

Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo
Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo Foto: Sportscenter/Montaje Semana

El ambiente se tornó aún más hostil y cada intervención del delantero fue seguida de silbidos y reclamos desde las tribunas.

Deportes

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Deportes

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

Deportes

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

Deportes

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

Deportes

Paris Saint-Germain toma ventaja contra el Mónaco en la Champions League; los actuales campeones remontaron el marcador

Deportes

Escándalo en el Benfica vs. Real Madrid por Champions por presunto acto de racismo de Prestianni a Vini Jr

Deportes

Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Tecnología

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Tecnología

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

4 Patas

Video l Así es el gato que se volvió viral por extraña condición en su pelaje

Escándalo en el Benfica vs. Real Madrid por Champions por presunto acto de racismo de Prestianni a Vini Jr

La falta sobre Ríos y la expulsión de Mourinho

Cuando el reloj marcaba el minuto 84, llegó la jugada que terminó de desatar la controversia. Richard Ríos cayó en el borde del área tras un contacto con Vinícius. El Benfica reclamó una infracción peligrosa y, de inmediato, pidió la segunda amonestación para Vinícius; hubiera significado la expulsión.

Desde la zona técnica, José Mourinho estalló. El entrenador portugués protestó con vehemencia al considerar que la acción merecía otra tarjeta y, por ende, la expulsión del jugador visitante. Sin embargo, el juez no cambió su decisión.

Las protestas del técnico fueron tan insistentes que terminó viendo la tarjeta roja directa. Como consecuencia, Mourinho no podrá sentarse en el banquillo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El final estuvo cargado de discusiones y tensión en ambos lados.
Mourinho terminó viendo la roja directa en medio de los reclamos. Foto: Getty Images

El cierre del compromiso estuvo marcado por la tensión acumulada, los reclamos cruzados y un clima espeso que dejó la serie abierta, pero también bajo el foco de la polémica disciplinaria y los señalamientos por lo ocurrido en el campo.

Más de Deportes

Independiente Santa Fe vs. Jaguares - Fecha 1 Liga Betplay 2023-II.

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Una noche efectiva del local cambió el panorama de la eliminatoria.

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

El arquero local evitó una diferencia mayor antes del descanso.

Real Madrid le da el golpe a Benfica en Champions: polémico partido en Lisboa

AS Mónaco v Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain toma ventaja contra el Mónaco en la Champions League; los actuales campeones remontaron el marcador

Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo

Escándalo en el Benfica vs. Real Madrid por Champions por presunto acto de racismo de Prestianni a Vini Jr

Dávinson Sánchez anotó para Galatasaray y Juan David Cabal salió expulsado en Juventus: partidazo en Champions League.

Galatasaray goleó a Juventus en Champions: gol de Dávinson Sánchez y Juan David Cabal expulsado

Carlos Antonio Vélez habló sobre la situación de las visa para James Rodríguez en Estados Unidos.

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

Raphinha habló sobre el arbitraje en España.

Estalla el FC Barcelona tras la derrota con Girona: Raphinha critica el arbitraje en España

Noticias Destacadas