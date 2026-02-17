Patada de Vinícius Jr. a Richard Ríos pasó impune en Champions: susto del colombiano en su regreso con Benfica

El duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions dejó mucho más que un resultado a favor del visitante, pues una fuerte infracción sobre el colombiano Richard Ríos en el tramo final encendió los reclamos y provocó una ola de críticas, especialmente porque el árbitro no mostró la segunda tarjeta al brasileño Vinícius Júnior.

Celebración, tensión y denuncia

El encuentro ya venía cargado desde el gol de Vinícius Júnior; tras marcar, el extremo celebró con un baile junto al banderín del córner, gesto que fue sancionado con tarjeta amarilla. La decisión calentó el ambiente en el Estádio da Luz y generó molestia en la grada local.

Por el gol de Vinicius Jr. Al Benfica para sellar la victoria del Real Madrid al Benfica 1-0 #ChampionsLeague2026 pic.twitter.com/FjICkJYxdG — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) February 17, 2026

Minutos después, el partido se detuvo por un cruce entre jugadores. Gianluca Prestianni encaró al futbolista del Madrid y se produjo un intercambio que elevó la tensión. En medio de ese episodio, el brasileño denunció ante el árbitro un presunto insulto racista, lo que obligó a frenar el juego durante varios minutos mientras se evaluaba la situación.

Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo Foto: Sportscenter/Montaje Semana

El ambiente se tornó aún más hostil y cada intervención del delantero fue seguida de silbidos y reclamos desde las tribunas.

La falta sobre Ríos y la expulsión de Mourinho

Cuando el reloj marcaba el minuto 84, llegó la jugada que terminó de desatar la controversia. Richard Ríos cayó en el borde del área tras un contacto con Vinícius. El Benfica reclamó una infracción peligrosa y, de inmediato, pidió la segunda amonestación para Vinícius; hubiera significado la expulsión.

Desde la zona técnica, José Mourinho estalló. El entrenador portugués protestó con vehemencia al considerar que la acción merecía otra tarjeta y, por ende, la expulsión del jugador visitante. Sin embargo, el juez no cambió su decisión.

Las protestas del técnico fueron tan insistentes que terminó viendo la tarjeta roja directa. Como consecuencia, Mourinho no podrá sentarse en el banquillo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Mourinho terminó viendo la roja directa en medio de los reclamos. Foto: Getty Images

El cierre del compromiso estuvo marcado por la tensión acumulada, los reclamos cruzados y un clima espeso que dejó la serie abierta, pero también bajo el foco de la polémica disciplinaria y los señalamientos por lo ocurrido en el campo.