En una noche cargada de expectativa en el Estádio da Luz, el Benfica recibió al Real Madrid por la ida de la Champions League. El duelo dejó un gol decisivo, reclamos por racismo y hasta la expulsión del técnico local.

El colombiano Richard Ríos, que venía de superar una molestia en el hombro, fue convocado y arrancó desde el banco, a la espera de su oportunidad.

Dominio visitante y ocasiones desperdiciadas

El equipo español salió decidido a imponer condiciones. Antes de la media hora ya había generado peligro claro: primero fue Vinícius quien desperdició una opción frente al arco y luego Thibaut Courtois respondió con una intervención clave para evitar la caída de su arco.

Cerca del descanso, Kylian Mbappé tuvo dos oportunidades consecutivas. En la primera, tras una jugada brillante que incluyó un taco de Vinícius, el francés sacó un disparo potente que se fue apenas desviado. Segundos después volvió a intentarlo, pero el guardameta Anatoliy Trubin evitó el tanto.

Mbappé rozó el gol en dos ocasiones consecutivas, pero la definición no fue precisa y el arquero local respondió. Foto: AFP

En ese tramo final del primer tiempo, el conjunto blanco aumentó la presión y encerró a su rival, aunque no logró reflejarlo en el marcador. Benfica, por su parte, tuvo dificultades para cruzar la mitad del campo con claridad.

Según registros de Opta, el Madrid ha conseguido cinco triunfos en ocho visitas a clubes portugueses por Champions, un dato que reforzaba la sensación de confianza visitante en Lisboa.

Detienen Benfica-Real Madrid por gesto racista a Vinicius Jr: escándalo en Champions

Gol, denuncia y un cierre caliente

El arranque del complemento cambió el rumbo del encuentro. A los 49 minutos, Vinícius recibió fuera del área, se acomodó y sacó un remate colocado que se metió junto al palo izquierdo de Trubin. El 1-0 silenció el estadio.

La celebración no pasó inadvertida. El brasileño bailó junto al banderín del córner y recibió la amonestación ante el malestar de la grada local.

Detienen el juego de Benfica-Real Madrid tras posible caso de racismo Foto: Sportscenter/Montaje Semana

Sin embargo, lo más delicado ocurrió instantes después: el atacante se dirigió al árbitro para denunciar un presunto insulto racista desde el campo. El señalado fue el argentino Gianluca Prestianni.

El juego se detuvo varios minutos mientras se revisaba la situación. En las repeticiones se observó al futbolista tapándose la boca al hablar, aunque el compromiso finalmente continuó tras una pausa prolongada.

En el minuto 73 ingresaron Georgiy Sudakov y Richard Ríos. La presencia del colombiano le dio dinámica al Benfica, que adelantó líneas en busca del empate. Aun así, le costó encontrar espacios ante un Madrid que respondió con transiciones rápidas.

El cierre fue aún más agitado. A falta de cinco minutos para el tiempo reglamentario, el entrenador José Mourinho vio la tarjeta roja directa por protestar con insistencia y exigir una segunda amarilla para Vinícius. Con los doce minutos añadidos —producto, en parte, de la interrupción por la denuncia— el equipo portugués intentó reaccionar, pero el marcador no se movió.