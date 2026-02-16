Deportes

Mourinho anunció la decisión oficial sobre Richard Ríos, a horas del partido ante Real Madrid

El director técnico de Benfica confirmó lo que ya era un secreto a voces en la previa a los ‘playoffs’ de la Champions League.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 10:06 a. m.
Richard Ríos estará entre los convocados para el partido de Benfica vs. Real Madrid.
Richard Ríos estará entre los convocados para el partido de Benfica vs. Real Madrid. Foto: Benfica TV // Getty Images

Richard Ríos está de regreso y será convocado para el partido de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de clasificación a octavos de final de la Champions League.

El volante colombiano, que se lesionó del hombro hace un mes, hará su reaparición de manera oficial ante el conjunto merengue de Kylian Mbappé, Vinicius y compañía.

Benfica vs. Real Madrid: canal y hora para ver el partido de ‘playoffs’ en la Champions League

Así lo confirmó José Mourinho, director técnico de Benfica, en la rueda de prensa oficiada esta mañana en Lisboa. “Ríos y Bah también regresan mañana y ambos están listos para jugar. Tenemos a todos, casi todos están listos para jugar mañana“, aseguró.

“Esto significa que ahora tengo una buena plantilla, equilibrada, con opciones, con jóvenes que están emergiendo, creciendo y consiguiendo minutos. Ahora tenemos una plantilla buena y equilibrada que me da muchas opciones“, apuntó.

PORTO, PORTUGAL - JANUARY 14: Richard Rios of SL Benfica looks on during Taça de Portugal Quarterfinals match between FC Porto and SL Benfica at Estadio do Dragao on January 14, 2026 in Porto, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)
Richard Ríos, volante colombiano de Benfica. Foto: Getty Images

Richard Ríos no juega desde el pasado 14 de enero, cuando salió lesionado en el clásico ante Porto. El mediocampista antioqueño decidió no someterse a cirugía pensando en volver justo a tiempo para el remate de la temporada.

La semana pasada regresó a entrenamientos con el resto del grupo, pero no fue convocado al juego del fin de semana contra Santa Clara disputado el pasado viernes.

La prensa portuguesa anticipa que Ríos irá al banquillo y esperará por su oportunidad en el segundo tiempo. Esta noticia no solo emociona a la Selección Colombia, sino que también le permite soñar con disputar su primer partido en el Estadio Santiago Bernabéu a finales de febrero.

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Mourinho quiere dar otro batacazo

Real Madrid vuelve a Lisboa tres semanas después de haber perdido con aquel gol agónico del arquero Anatoli Trubin, resultado que los hizo caer a la novena posición, por fuera de la clasificación directa a octavos de final.

Mourinho espera dar otro golpe, aunque sabe que esta vez será más difícil. “Si ganarle al Real Madrid una vez es muy difícil, ganarle dos veces lo es mucho más. Ganar tres veces, o incluso en una eliminatoria, es aún más difícil“, admitió.

“Por nuestra parte, ganamos y sabemos por qué. Pero, por otro lado, sabemos que el partido no será una copia y que han tenido una evolución significativa como equipo en poco tiempo. Lo que les pedí a los jugadores fue que jugaran con la alegría de quienes merecen estar aquí“, agregó.

Benfica remontó sobre el final de la primera fase y logró meterse en los playoffs en la última fecha. “Los jugadores se lo merecen muchísimo y quizás sea mejor estar aquí contra el gran Real Madrid que contra un equipo de menor nivel. Disfrutaremos del partido de mañana; esperamos un resultado que nos deje buenas sensaciones. Vamos a Madrid a competir por la clasificación y vamos con alegría“, avisó.

