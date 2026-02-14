Deportes

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Toque de atención para el FC Barcelona, que jugará su partido este lunes contra Girona en condición de visitante.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

14 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Vinicius Jr celebrando uno de sus goles contra Real Sociedad.
Vinicius Jr celebrando uno de sus goles contra Real Sociedad. Foto: AP

Sin Kylian Mbappé, pero con doblete de Vinicius, Real Madrid apagó de golpe el efecto Matarazzo en la Real Sociedad con una victoria (4-1) en el Santiago Bernabéu este sábado para alcanzar el liderato de la Liga con dos puntos sobre el Barcelona, que el lunes visitará al Girona.

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

Seis triunfos y tres empates, contando todas las competiciones, sumaba el estadounidense Pelegrino Matarazzo desde que llegara a la Real Sociedad (8ª) a finales de diciembre.

La racha se frenó en seco en el Santiago Bernabéu en esta jornada con un doblete de Vinicius desde el punto de penal (25′ y 48′) tras dos derribos de Jon Aramburu al propio brasileño.

Antes había abierto el marcador Gonzalo (5′) y Fede Valverde acertó desde fuera del área (31′). En medio, Mikel Oyarzabal (21′), también de penal, había logrado el efímero empate.

Fede Valverde, capitán y goleador

Con Mbappé -38 goles esta temporada en todas las competiciones- en el banquillo, reservado por unas molestias en la rodilla izquierda, el Real Madrid vivió una noche plácida en su estadio, facilitada por el acierto que tuvo desde su primer remate.

Prodigio de precisión, Gonzalo siguió haciendo méritos con un gol de auténtico nueve al tocar lo justo un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador.

Tras el empate de Oyarzabal, que encañonó a Thibaut Courtois para ganar el duelo de especialistas en el arte de los penales, Vinicius forzó y marcó la primera de sus penas máximas.

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Con el brazalete de capitán, el uruguayo Valverde se exhibía y coronó su actuación con su primer gol en Liga, un elegante remate con el interior desde la frontal tras una acertada maniobra para encontrar el espacio.

El partido lo tenía encarrilado el equipo blanco y Mbappé vacilaba a sus compañeros en el túnel de vestuarios. En la primera jugada de la segunda parte Vinicius repitió operación y víctima.

Volvió a sacar a bailar a Aramburu, demasiado agresivo y desesperado. El árbitro señaló el tercer penal de la velada y Vinicius volvió a celebrar con un baile.

YouTube video F5NMxScWDPw thumbnail

Minutos para Carvajal

A la hora de juego dos cambios con los capitanes de ambos equipos implicados evidenciaron que estaba todo el pescado vendido: Matarazzo retiró a su faro Oyarzabal y Álvaro Arbeloa dio entrada a Dani Carvajal, un fijo del banquillo blanco desde que se recuperara de su última lesión.

En la última media hora Vinicius siguió exhibiendo piernas, una inyección de confianza para el brasileño en una temporada complicada en la que ha sido silbado por su público. Incluso marcó su tercer gol, de cabeza, anulado por un milimétrico fuera de juego.

Tras haber cumplido en Liga, el Real Madrid regresa el martes a la Champions. Visita el martes al Benfica en la ida de la repesca para acceder a octavos.

*Con información de la AFP.

