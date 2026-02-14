Deportes

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

El astro portugués volvió a las canchas y celebró en la victoria de Al-Nassr sobre Al-Fateh en la Saudi Pro League.

Sebastián Clavijo García

14 de febrero de 2026, 4:43 p. m.
Cristiano Ronaldo celebró un nuevo gol con el Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo celebró un nuevo gol con el Al-Nassr. Foto: Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo regresó a la acción con el Al-Nassr tras varios días de huelga por desacuerdos con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

El astro portugués puso fin a la espera de los hinchas y marcó en la victoria sobre Al-Fateh en la fecha 22 de la Saudi Pro League.

Sobre los 18 minutos de partido, Sadio Mané escapó por la izquierda y lanzó un centro a media altura para la llegada de Cristiano. Fiel a su instinto goleador, el capitán de Al-Nassr definió de primera intención para dejar inmóvil al arquero rival.

Lejos de hacer un gesto contra los directivos del fútbol saudí, CR7 hizo su tradicional celebración y puso a gritar a toda la afición que se trasladó hasta el Estadio Prince Abdullah Bin Jalawi.

Este es el gol número 962 de Cristiano Ronaldo en toda su carrera, tanto que lo pone un poco más cerca del récord de las mil anotaciones.

La huelga de Cristiano

En el segundo tiempo, Ayman Yahya redondeó la victoria de Al-Nassr (0-2) para mantenerse muy cerca de Al-Hilal y confirmar que la batalla por el título será intensa hasta el final.

La buena noticia es que Jorge Jesús recuperó a su máxima figura, que estuvo al margen de los entrenamientos en señal de protesta por los manejos del PIF a los recursos de los clubes de primera división.

El Bayern Múnich de Luis Díaz sigue a paso firme en la Bundesliga: goleó al Werder Bremen y se afianza en la punta

Cristiano considera que Al-Hilal tiene ventaja en cuanto a la contratación de jugadores y por eso se quejó formalmente ante los dueños de Al-Nassr. Incluso se llegó a mencionar que estaba planteando la idea de irse sin cumplir la totalidad del contrato que firmó hace unos meses.

En Portugal hablan de Sporting de Lisboa como posible destino del experimentado goleador, sin embargo, no hay versiones oficiales que respalden la opción de que Cristiano pueda volver a Europa en un futuro cercano.

Por el contrario, son muy pocos los clubes que estarían interesados en hacer una inversión multimillonaria por el sueldo de un jugador que está viviendo los últimos años de su carrera profesional.

El astro portugués tiene seguidores en todo el planeta y daría un impacto fuerte si decide regresar al Viejo Continente, pero en este momento debe cumplir con sus obligaciones en el Al-Nassr.

El éxito de esta temporada será clave para definir si se queda o busca opciones para irse en procura de los títulos que le han sido esquivos en la travesía por Arabia. Cabe recordar que CR7 no ha levantado trofeos colectivos con su actual club y este año marcha segundo en la tabla de posiciones.

La llegada de Karim Benzema al Al-Hilal fue el detonante para la reacción de Cristiano y su decisión de no jugar durante dos partidos consecutivos.

Noticias Destacadas