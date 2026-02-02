Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

Cristiano Ronaldo está muy molesto con la dirigencia del Al-Nassr y se ha negado a jugar el partido de este lunes contra Al-Riyadh, según informó el diario A Bola de Portugal.

La ‘pataleta’ estaría relacionada con el futuro de Karim Benzema, quien saldrá del Al-Ittihad tras desacuerdos económicos con la junta directiva y parece encaminado a firmar contrato con el Al-Hilal.

“El motivo, al contrario de lo inicialmente informado en la prensa de aquel país, no está relacionado con ninguna gestión física del delantero portugués, de cara al duelo con el campeón Al Ittihad, dirigido por Sérgio Conceição, previsto para el próximo viernes 6 de febrero”, apuntó el medio portugués.

Según esta versión, Cristiano ha perdido la paciencia con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y considera que le dan prioridad a sus máximos rivales de la liga local.

“El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, se queja de la falta de inversión en Al-Nassr. Jorge Jesús no ha recibido los refuerzos solicitados, y prueba de ello es que el único jugador fichado en este mercado invernal fue Haydeer Abdulkareem, un centrocampista de 21 años procedente de Irak”, agrega A Bola.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras una ocasión perdida con el Al-Nassr. Foto: Getty Images

¿Otro año sin títulos?

Y es que Al-Nassr no ha podido levantar títulos oficiales con Cristiano Ronaldo como su principal referente. La Saudi Pro League les ha sido esquiva por tres temporadas consecutivas y esta no parece ser la excepción.

Al-Hilal marcha en la primera casilla del campeonato con 46 puntos, mientras que su máximo rival está en la segunda posición con 43.

El equipo de Cristiano alcanzó a tener el liderato durante varias fechas, pero poco a poco ha ido perdiendo terreno en la cima del campeonato. Por delante quedan 14 fechas y matemáticamente es posible remontar; sin embargo, esta discusión podría traer consecuencias en el desempeño sobre el campo de juego.

“Cabe recordar que Al-Nassr cuenta con dos portugueses en su estructura directiva, Simão Coutinho (director deportivo) y José Semedo (CEO), pero sus poderes fueron congelados a principios de mes por una decisión del Consejo de Administración”, apuntan en Portugal.

CR7 tiene contrato con el Al-Nassr hasta mediados de 2027 y no se contempla su salida en este momento, aunque la molestia del experimentado goleador podría seguir creciendo si se confirma la llegada de Benzema al Al-Hilal.

El astro portugués es el futbolista mejor pagado de todo el planeta y hace unos meses firmó la renovación por un megacontrato que incluye un sueldo de 200 millones de euros anuales.

Su presencia en Arabia Saudita ha multiplicado la visibilidad de la liga local y atrae turistas a la ciudad de Riad, donde está ubicado el estadio Al-Awwal Park con el único objetivo de verlo jugar.