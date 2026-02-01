Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Parece haber sido completo humo todo lo que se dijo de Jhon Jáder Durán en los últimos días en Europa. Que su destino estaba en Juventus de Italia o Lille de Francia fue desmentido por una voz autorizada: Fabrizio Romano.

Según lo expuesto por el periodista en el mercado de fichajes: “Jhon Durán nunca estuvo cerca de fichar por el Lille, no hay chances de que se concrete un acuerdo”.

Jhon Jáder Durán podría salir de Fenerbahçe para ir a otro club de Europa. Foto: Getty Images

En cuanto al otro club que parecía tener en la mira al atacante nacional: “La Juventus también tiene en la mira diferentes objetivos”, sentenció el italiano.

De esta manera, queda la incertidumbre a pleno sobre dónde podría seguir la carrera el goleador. Una de las chances es que se mantenga estático en Fenerbahçe, pero allí deberá ganarse la confianza con goles y buena conducta.

Miran a otro en la Juve

Romano viene desde el sábado pasado desmintiendo ese rumor inicial que conducía a Durán hacia la Juventus de Turín.

“La Juventus no ha enviado ninguna oferta ni propuesta por Jhon Durán hasta el momento a pesar de los informes recientes”, sentenció el experto en tema de contrataciones.

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

Al parecer, para la Vecchia Signora su prioridad es otro atacante de pasaporte francés.

“La Juve planea esperar a Randal Kolo Muani hasta el final, todavía intentando recuperarlo con la decisión en manos del Tottenham”, añadió a la información inicial Romano.

A Lille no le interesaría

Las fuentes que pudieron haber informado a periodistas en Europa del paso de Durán a Lille también habrían fallado al 100%. Si lo dicho por Romano este domingo se mantiene, lo reportado habría sido netamente que un rumor falso.

“Jhon Durán está a un paso de Lille a Fenerbahçe. A pesar de los rumores, nunca fue el objetivo principal de la Juve", fue lo reportado por el periodista Nicoló Schira.

El mencionado no fue el único en el Viejo Continente en decir ello. Florian Plettenberg, de Sky Sports, también precisó que los galos eran quienes iban ganando la carrera por Durán.

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

“Entiende que el OSC Lille ahora está en la pole position para fichar a John Durán”, puntualizó en su cuenta de X.

“Acontecimientos intensos en las últimas 12 horas. Las negociaciones directas con el Fenerbahçe ya están en marcha”, dijo sobre cómo transitaba todo.

¿Volverá a convocatoria?

Con o sin Durán, este lunes ante Kocaelispor se estará midiendo Fenerbahçe por la fecha 20 de la Superliga de Turquía. Será un juego crucial para los de amarillo con azul, quienes buscan no perderle pisada al líder, Galatasaray.

Jhon Jáder Durán espera volver a sumar minutos pronto en Fenerbahce. Foto: NurPhoto via AFP

A esta altura del certamen solo tres puntos separa un cuadro del otro. Mientras los de Dávinson Sánchez son líderes, lo de Jhon Durán están en la segunda casilla con 43 puntos.

Hasta el medio día de este domingo no se sabe si el surgido en Envigado vaya a ser convocado. A mitad de semana no estuvo en el grupo de llamados por el técnico Domenico Tedesco, luego de haber presentado una complicación en uno de sus pies.