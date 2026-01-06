Deportes

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

Para quien estuvo algo perdido del mapa en el año anterior, el inicio del nuevo periodo ha sido prometedor con el tanto que hizo ante Samsunspor, por Supercopa de Turquía.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de enero de 2026, 8:57 p. m.
Jhon Jáder Durán marcó el primer gol de 2026 en Fenerbahçe
Jhon Jáder Durán marcó el primer gol de 2026 en Fenerbahçe Foto: Captura a @atvcomtr / Getty Images

Jhon Jáder Durán se hizo tendencia en Europa luego de darle la victoria a Fenerbahce, en la semifinal de la Supercopa de Turquía. Para el atacante que aprieta por ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, fue el bautizo de anotaciones, esta vez ante Samsunspor.

Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y Selección Colombia
Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y Selección Colombia Foto: Anadolu via Getty Images

Aprovechando un pasegol de su compañero, Anthony Musaba, el depredador del área hizo recordar sus mejores épocas frente al arco. Allí solo tuvo que poner el pie y marcar al 67′, pero lo importante es que haya empezado el año con un tanto que le brinda confianza para los meses premundialistas.

Su club celebró gracias a él, así como también gracias a otro tanto al arranque del juego, obra de Kerem Akturkoglu, que les dio la ventaja inicial para encaminar la serie.

A Durán, el técnico, Domenico Tedesco, le dio la confianza para disputar los 90 minutos del certamen en mención. Este aprovechó la oportunidad para ser el mejor de los suyos, con una calificación de 8.4 puntos, la más alta de su conjunto.

Entre los datos que más destacaron de su papel este martes, fueron los dos pases claves dados, así como el 100 % de pases largos y 67 de pases en general que tuvo.

Durán y Suárez, los goleadores colombianos

Néstor Lorenzo tiene que empezar a revisar rendimientos individuales para saber a quiénes va a convocar al próximo Mundial de 2026, a jugarse a mediados del año que ya está en curso.

En cuanto a los centrodelanteros, el argentino tiene a su merced varios nombres con posibilidades. Habitualmente están Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, pero en la actualidad los que pican en punta para ganarse un lugar son Jhon Jáder Durán y Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez anotó su primera anotación del 2026 en Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez anotó su primera anotación del 2026 en Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images / captura video de VSPORTS

Del segundo en mención hay que decir que no esperó que los demás regresasen en sus respectivos países, para empezar a sacarles diferencias. En días pasados, el que milita en Sporting de Lisboa ya se hizo sentir con un tanto ante Gil Vicente.

Previo a ese gol, pero ya en lo que fue el remate del año anterior, Lucho encadenó tres partidos seguidos, marcando de a dos, o más goles. Ante Estrela de Amadora y AVS hizo doblete, mientras que frente a Río Ave se destapó de más al marcar triplete.

Para Durán, después de lo que hizo en las últimas horas, ahora se vienen más compromisos junto a los de Estambul. En Copa, Superliga y Europa League deberá afrontar duelos de relevancia durante el mes de enero.

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Ante Beyoglu Yeni Carsi FK el próximo 14 del mes tendrán el próximo partido Durán y sus compañeros de Fenerbahce. Después se vendrá a los cuatro días, lo que será el mano a mano con Alanayaspor, frente al que se verán el 18 de enero.

Dichos cruces serán la previa de uno de gran importancia en Europa League. Durán estará el 22 de enero ante Aston Villa, su exclub en Inglaterra, que lo lanzó al estrellato. Ante estos se esperaría que por ser un partido especial para Jhon Jáder, el DT le dé la confianza de ser titular.

