Si en algún momento a Jhon Jáder Durán las cosas no le terminan por salir en Europa, este ya está allanando el camino para que un gigante de Colombia lo tenga en cuenta.

Después de la conquista de Atlético Nacional de la Copa BetPlay, al atacante, que permanece temporalmente en Turquía, le generó motivación poner un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

Allí, sin temor alguno y como siempre confiado a más no poder de lo que hace, escribió unas líneas donde profesó su amor al cuadro verde de Antioquia.

Publicación Jhon Jáder Durán con gran amor hacia Atlético Nacional Foto: Captura al Instagram de Jhon Durán

A estos, junto a la foto de campeones de Copa, les dijo: “Del verde toda la p... vida, lo más grande del mundo”.

“Una más, verde de mi vida”, fue el complemento de su mensaje donde dejó más que claro que, en caso de volver al FPC, podría buscar un acercamiento al club, el cual lleva en su corazón.

Hay que recordar que Jhon Jáder en el país tan solo tuvo la chance de jugar en Envigado, el club que lo formó, antes de dar el salto hacia el balompié internacional, donde ya ha estado en Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita y ahora, en Turquía

Con 22 años, nada más, el nacido en Zaragoza ha pasado por muchas cuestiones de su carrera profesional. Algunos casos de indisciplina son los más recurrentes y por eso se lleva críticas.

Jhon Jáder Durán salvó el clásico de Galatasaray vs. Fenerbahce Foto: NurPhoto via AFP

Le piden mermarle a su “temperamento”

De acuerdo a lo que se ha podido saber desde el Viejo Continente, Jhon Jáder sigue siendo muy explosivo para actuar, decir y manifestar algunas cuestiones con las que no se encuentra de acuerdo.

Una que parece tenerlo descontento son los pocos minutos que está actuando en Fenerbahce. Si bien ya está recuperado de una lesión que lo alejó por meses, no termina por ser el atacante titular para Domenico Tedesco.

Justo esa habría sido una de las razones que habrían llevado en las últimas horas al presidente del club, a tener una charla con el atacante que fue divulgada por varios medios, entre esos, AS Colombia.

Estos dieron a conocer que el dirigente le habría pedido calma a Durán ante la situación, pues en caso de no entender, serían aún más perjudicial todo: “Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”, es lo que refieren.

Cierre del 2025 en Fenerbahçe

A Jhon Durán le quedaban dos partidos en Turquía, antes de despedir el año. Su primer juego sería en la Superliga, ante Eyupspor, por la fecha 17. Para dicho duelo fue utilizado como titular y tuvo la oportunidad de marcar.

Jhon Jáder Durán se traza un buen final de año y mejor 2026 para ir por un cupo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

A los pocos días, un par antes de la Navidad, en la Copa de Turquía, se cruzaría en clásico turco a Besiktas. Dicho compromiso sería el 23 de diciembre, desde las 12:30 p.m. (Colombia).