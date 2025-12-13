Fin al silencio sobre Jhon Jáder Durán: Selección Colombia se pronunció y le mandó mensaje

Seis meses después de haber sido convocado por última vez, Jhon Jáder Durán reapareció en el panorama de la Selección Colombia por la celebración de su cumpleaños número 21.

El atancate antioqueño no volvió a ser citado por Néstor Lorenzo desde aquella lesión de espalda y los rumores sobre una supuesta pelea dentro del camerino en el partido ante Perú por las eliminatorias sudamericanas.

Desde el cuerpo técnico aseguran que Jhon Jáder sigue en el radar, pero su puesto lo ha perdido con otros nombres como Luis Javier Suárez o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Lo cierto es que Durán está recuperando su nivel en Fenerbahce y muchos hinchas se preguntan si estará en la lista de convocados para los amistosos de marzo.

Hasta ahora parecía completamente borrado del mapa para la Selección Colombia, sin embargo, un mensaje de cumpleaños despertó las opciones de volverlo a ver con la camiseta del combinado nacional.

No está vetado

La Tricolor no solo felicitó a Durán por su cumpleaños, sino que lo calificó como “nuestro delantero” acabando con las versiones sobre un supuesto veto por su comportamiento en las concentraciones.

De hecho, el propio jugador respondió a este mensaje en redes sociales y agradeció por el recuerdo tras varios meses sin volver a ser convocado: “Muchas gracias, familia”, escribió.

En los comentarios, muchos hinchas piden que Durán sea convocado para los amistosos y que le den otra oportunidad de cara al Mundial 2026.

El antioqueño fue durante mucho tiempo el delantero colombiano con mejor estado de forma en Europa, pero perdió brillo en la Selección cuando decidió irse para Arabia Saudita por un contrato multimillonario con el Al-Nassr.

Sumado a eso, una lesión por estrés en la tibia y tuvo que someterse a un estricto tratamiento médico para volver a jugar con Fenerbahce.

En Turquía no le han faltado polémicas por su temperamento dentro de la cancha, sin embargo, está dando destellos de aquel futbolista que despertó el interés de los grandes equipos cuando jugaba con el Aston Villa en la Premier League de Inglaterra.

Jhon Jáder Durán salvó el clásico de Galatasaray vs. Fenerbahce | Foto: NurPhoto via AFP

¿Qué dice Néstor Lorenzo?

Hasta ahora el único pronunciamiento oficial de la Selección Colombia había salido por la boca de Néstor Lorenzo, refiriéndose a esa supuesta decisión de borrarlo de las convocatorias.

“Como todos los jugadores convocados o bloqueados están siendo seguidos semana a semana, partido a partido”, señaló el estratega argentino luego de entregar la convocatoria para los amistosos de noviembre.

A pesar de eso, Lorenzo lo sigue considerando y no se descarta que pueda meterse en la lista para el Mundial 2026.