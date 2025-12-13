El destino cruzó los caminos de la Selección Colombia en el último Mundial de Cristiano Ronaldo como futbolista profesional.

Portugal comanda el grupo K como cabeza de serie y arrancará la cita orbital como principal favorito a quedarse con el liderato, aunque la Tricolor quiere dar el golpe sobre la mesa.

Cristiano disputará la Copa del Mundo con 41 años cumplidos, sin embargo, sigue siendo un delantero letal en las áreas rivales.

En Al-Nassr ha multplicado sus estadísticas y está cerca de llegar a la marca de los 1.000 goles, algo que oficialmente no ha conseguido ningún otro jugador en la historia.

¿Cuánto gana Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

Hace unos meses renovó su contrato en Arabia Saudita y garantizó un sueldo multimillonario de 208 millones de euros anuales.

Con ese acuerdo puede comprar a todos los jugadores de la Selección Colombia, que según Transfermarkt está valorizada en 295.3 millones de euros.

Cristiano solo necesitaría cumplir los dos años de su contrato con el Al-Nassr para tener dinero de sobra y cubrir el valor de mercado de la Tricolor incluyendo a Luis Díaz, James Rodríguez o Richard Ríos.

En total, los dos años que firmó le representarán 416 millones de euros y con eso puede comprar a toda la Selección Colombia si así lo quisiera.

Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Portugal. | Foto: Getty Images

Fecha y hora de Colombia vs. Portugal

Los fanáticos de Cristiano Ronaldo cuentan los días para ver el partido de Colombia vs. Portugal, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Dicho compromiso quedó programado para el sábado 27 de junio de 2026, a las 6:30 (hora de Colombia) con transmisión de Directv Sports, RCN y Caracol TV.

La boletería para el encuentro por la fecha 3 de la fase de grupos está prácticamente agotada y sus precios se elevaron como consecuencia del sorteo. De hecho, es el partido más caro de toda esta ronda con precios que superan los 8 millones de pesos.

Y es que la FIFA espera casa llena en Miami para el reencuentro de Cristiano Ronaldo con James Rodríguez, quien fuera su compañero de mil batallas en el Real Madrid.

Ese partido no solo puede marcar un momento histórico para la Selección Colombia, sino que sería determinante en el camino hacia la final por lo que supone quedar primero o segundo de grupo.

En caso de quedar como líder del grupo K, la Tricolor enfrentará a uno de los mejores terceros en la fase de dieciseisavos de final.