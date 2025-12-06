James vs. Cristiano: cuándo y dónde jugará la Selección Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

La Selección Colombia protagonizará uno de los partidos más atractivos de este Mundial 2026: los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que enfrentar a Portugal.

El partido, que será el último del Grupo K, tendrá un atractivo especial: el cara a cara entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes se volvieron grandes amigos cuando compartieron equipo en el Real Madrid.

La Selección Colombia ya tiene definido su camino inicial en el Mundial 2026, tras la presentación oficial del calendario del torneo que se disputará en Estados Unidos. | Foto: Captura de pantalla

Este sábado, 6 de diciembre, la FIFA llevó a cabo un evento en el que dio a conocer el calendario completo de lo que será esta Copa del Mundo, en la que por primera vez habrá 48 equipos.

Con esto, cada una de las selecciones ya sabe las ciudades, fechas y horarios en los que deberán jugar los partidos de lo que será la fase de grupos.

En el caso del partido entre Colombia vs. Portugal, será el último de los dirigidos por Néstor Lorenzo en esta primera fase y, a priori, puede ser el más complejo por lo que representan los lusos, de modo que el objetivo será llegar a esta fecha con la tranquilidad de estar clasificados.

Este juego está programado para el sábado, 27 de junio de 2026, a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Hard Rock, de Miami.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 | Foto: Getty / Montaje Semana

El enfrentamiento marcará el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes construyeron una gran amistad tras lo que fue el paso de los dos en el Real Madrid, donde ganaron muchos títulos.

Poco después de que se conociera el sorteo, el número 10 habló sobre lo que será estar de rival frente a CR7. “Es un tipo con una mentalidad fuerte", dijo en diálogo con Gol Caracol.

“Va a ser lindo jugar contra él porque tiene muchos fans en todo el mundo”, añadió.

Por lo mismo, el volante dejó en claro que muchas personas irán en contra de Colombia y apoyarán a Portugal, ya que allí juega su ídolo. “Eso es lo que nos gusta”, señaló.