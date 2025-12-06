Colombia conoció las ciudades en las que disputará el Mundial 2026: tendrá que cambiar de país

La Fifa realizó el sorteo de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial 2026 y definió el recorrido que tendrá la Selección Colombia en esta cita orbital.

La Selección Colombia ya tiene definido su camino inicial en el Mundial 2026, tras la presentación oficial del calendario del torneo que se disputará en Estados Unidos. | Foto: Captura de pantalla

Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Uzbekistán, al vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, y al poderoso Portugal.

Estos son los días y las ciudades donde jugará Colombia

17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán / Ciudad de México

23 de junio: Colombia vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia) / Guadalajara

27 de junio: Colombia vs. Portugal. / Miami

Los partidos que la Selección Colombia dispute en México se podrán disfrutar en el país a las 9:00 de la noche, debido a la diferencia horaria, mientras que el partido contra Portugal, que se jugará en Miami, no tendrá ninguna alteración.

Los horarios y sedes del grupo K el de Colombia #futbol #BandaDeportiva pic.twitter.com/9EUG87M0L7 — Charles Bermudez (@CharBermudez) December 6, 2025

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje intercontinental y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se volverán a ver. Ahora en Selecciones en contra. | Foto: Getty Images

En Kansas, Argentina comenzará la defensa del mundial

La selección de Argentina comenzará la defensa del título en la Copa del Mundo de 2026 enfrentando a Argelia en Kansas City y jugará los otros dos partidos de la fase de grupos en Dallas, de acuerdo con el calendario completo del torneo publicado este sábado.

La selección que capitanea Lionel Messi quedó encuadrada el viernes en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el sorteo que se celebró en Washington.

Un día después, en el anuncio completo de sedes y horarios, se determinó que el escenario del debut de Argentina el 16 de junio frente a Argelia será el estadio Arrowhead (73.000 asientos), hogar de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL).

Lionel Messi en el último amistoso de Argentina | Foto: AFP

Posteriormente, Argentina jugará dos partidos en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys (94.000 asientos), frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el día 27.