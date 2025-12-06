Deportes
Calendario oficial del Mundial 2026: fechas, sedes y horarios de todos los partidos
La selección Colombia iniciará en Ciudad de México, luego viajará a Guadalajara y terminará la fase de grupos en Miami.
La Fifa realizó el sorteo de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial 2026 y definió el recorrido que tendrá la Selección Colombia en esta cita orbital.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Uzbekistán, al vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, y al poderoso Portugal.
Estos son los días y las ciudades donde jugará Colombia
- 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán / Ciudad de México
- 23 de junio: Colombia vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia), Guadalajara.
- 27 de junio: Colombia vs. Portugal / Miami
Grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje
Así se jugará el Grupo A, en el que México es cabeza de serie👇🏼— San Cadilla (@SanCadilla) December 6, 2025
Duelo inaugural:
México vs Sudáfrica - 11 de junio a las 13:00 horas en el Azteca
Duelo en GDL:
México vs Corea del Sur - 18 de junio a las 19:00 horas en el AKRON pic.twitter.com/ryS1M7mlq6
Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje
¡EL FIXTURE DEL GRUPO B DEL #MundialEnDSPORTS! 🏆— DSPORTS (@DSports) December 6, 2025
*Los horarios corresponden a la Costa Este de Estados Unidos.#Mundial2026 | #Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/e07Ts0ZuS6
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
#FIFAWorldCup Fechas y sedes para el Grupo C pic.twitter.com/RIwPh4nyL0— Lᴜᴄᴀs Nᴏᴇʟ (@ExperienciaNoel) December 6, 2025
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje
𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗟𝗕𝗜𝗥𝗥𝗢𝗝𝗔 🇵🇾 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲— Pasión Estudio (@pasionestudiopy) December 6, 2025
La 𝗙𝗜𝗙𝗔 confirmó oficialmente el calendario del 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗗, y ya conocemos cada paso que deberá dar 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 en su regreso a la Copa del Mundo.
(Los horarios son… pic.twitter.com/X5AMtwnJFN
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Días, horarios (locales) y sedes para los partidos de @LaTri en el grupo E del Mundial 2026. pic.twitter.com/PnVDUvQnx1— PollosalabrasaBSC (@AngelEncalada) December 6, 2025
Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje y Túnez
¡Grupo F!🚨— Deportes RPC (@deportes_rpc) December 6, 2025
Estas son las sedes y calendario del Grupo F del Mundial 2026.
#MundialRPC pic.twitter.com/d7SBD8ElEK
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Fechas, sedes y horarios del Grupo G #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9EdnAVlae1— TERADEPORTES (@Teradeportes) December 6, 2025
Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita
El calendario del Grupo H del #Mundial2026 con #Uruguay debutando el lunes 15 de junio a las 19:00 frente a Arabia Saudita en Miami 🇺🇸, donde el 21/06 enfrentará a Cabo Verde en idéntico horario. El 26/06 el rival será #España en Guadalajara 🇲🇽 desde las 21:00 de 🇺🇾 pic.twitter.com/suzp8oVe36— Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 6, 2025
Grupo I: Francia, Senegal, repechaje y Noruega
¡Grupo I!🚨— Deportes RPC (@deportes_rpc) December 6, 2025
Estas son las sedes y calendario del Grupo I del Mundial 2026.#MundialRPC pic.twitter.com/oS0EjegGmt
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Sedes y horarios confirmados para el Grupo J que encabeza Argentina 🇦🇷#MundialXTelefe pic.twitter.com/s6Lqgf0bWb— telefe (@telefe) December 6, 2025
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje intercontinental y Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
¡ATENCIÓN PANAMÁ!🚨🚨🚨— Deportes RPC (@deportes_rpc) December 6, 2025
Estas son las sedes y calendarios del Grupo L en el Mundial 2026.#MundialRPC pic.twitter.com/ePmKFuLUJt
Calendario oficial del Mundial 2026: fechas y sedes
El Mundial echará a rodar el 11 de junio en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.
Instalada en el Grupo A, el combinado azteca chocará después ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, de vuelta en Ciudad de México, frente al ganador de un repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.
Jueves, 11 de junio de 2026
- México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio de 2026
- Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
- Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- Brasil vs. Marruecos – Grupo C - New York-New jersey
- Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
- Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium
- Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
- Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
- Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
- Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
- Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
- Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
- Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
- Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
- Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
- México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
- Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium
- Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
- Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlante Stadium
- Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
- Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
- Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
- Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
- Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
- Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas Stadium
- Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium
- Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE. UU. #3) - Los Angeles Stadium
- Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
- Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
- Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle
- Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
- Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas City Stadium
- Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
- Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73–2.º Grupo A v 2.º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1.º Grupo E v 3.º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Partido 75 – 1.º Grupo F v 2.º Grupo C - Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1.º Grupo E v 2.º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1.º Grupo I v 3.º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2.º Grupo E v 2.º Grupo I - Dallas Stadium
- Partido 79 – 1.º Grupo A v 3.º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1.º Grupo L v 3.º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1.º Grupo D v 3.º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1.º Grupo G v 3.º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2.º Grupo K v 2.º Grupo L - Toronto Stadium
- Partido 84 – 1.º Grupo H v 2.º Grupo J - Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1.º Grupo B v 3.º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1.º Grupo J v 2.º Grupo H - Miami Stadium
- Partido 87 – 1.º Grupo K v 3.º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2.º Grupo D v 2.º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium.
- Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México.
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium