Suscribirse

Deportes

Calendario oficial del Mundial 2026: fechas, sedes y horarios de todos los partidos

La selección Colombia iniciará en Ciudad de México, luego viajará a Guadalajara y terminará la fase de grupos en Miami.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de diciembre de 2025, 6:15 p. m.
Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá | Foto: Getty Images

La Fifa realizó el sorteo de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial 2026 y definió el recorrido que tendrá la Selección Colombia en esta cita orbital.

Contexto: Colombia conoció las ciudades en las que disputará el Mundial 2026: tendrá que cambiar de país
La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes.
La inauguración del Mundial de 2026 será el 11 de junio en México. Estados Unidos y Canadá también serán sedes. | Foto: AFP

Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Uzbekistán, al vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, y al poderoso Portugal.

Estos son los días y las ciudades donde jugará Colombia

  • 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán / Ciudad de México
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia), Guadalajara.
  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal / Miami
Contexto: Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje intercontinental y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Calendario oficial del Mundial 2026: fechas y sedes

El Mundial echará a rodar el 11 de junio en el estadio Azteca, con el coanfitrión México enfrentando a Sudáfrica.

Instalada en el Grupo A, el combinado azteca chocará después ante Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara y el 24, de vuelta en Ciudad de México, frente al ganador de un repechaje europeo entre República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte e Irlanda.

Contexto: ¿Por qué habrá un partido más en el Mundial 2026? Así se jugará la Copa Mundo con formato inédito de 48 países
Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026.
Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Jueves, 11 de junio de 2026

  • México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
  • Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio de 2026

  • Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
  • Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

  • Brasil vs. Marruecos – Grupo C - New York-New jersey
  • Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
  • Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium
  • Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

  • Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
  • Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
  • Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

  • España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
  • Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
  • Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
  • Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

  • Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
  • Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
  • Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
  • Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

  • Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
  • Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
  • Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
  • Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

  • Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
  • Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
  • Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
  • México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

  • Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
  • Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
  • Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
  • Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

  • Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
  • Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium
  • Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
  • Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

  • España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlante Stadium
  • Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
  • Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
  • Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

  • Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
  • Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
  • Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

  • Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
  • Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
  • Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
  • Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

  • Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
  • Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
  • Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
  • Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
  • Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

  • Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
  • Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
  • Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas Stadium
  • Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium
  • Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE. UU. #3) - Los Angeles Stadium
  • Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

  • Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
  • Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
  • Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle
  • Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

  • Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
  • Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
  • Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas City Stadium
  • Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
  • Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
  • Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

  • Partido 73–2.º Grupo A v 2.º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

  • Partido 74 – 1.º Grupo E v 3.º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
  • Partido 75 – 1.º Grupo F v 2.º Grupo C - Estadio Monterrey
  • Partido 76 – 1.º Grupo E v 2.º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

  • Partido 77 – 1.º Grupo I v 3.º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
  • Partido 78 – 2.º Grupo E v 2.º Grupo I - Dallas Stadium
  • Partido 79 – 1.º Grupo A v 3.º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

  • Partido 80 – 1.º Grupo L v 3.º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
  • Partido 81 – 1.º Grupo D v 3.º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
  • Partido 82 – 1.º Grupo G v 3.º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

  • Partido 83 – 2.º Grupo K v 2.º Grupo L - Toronto Stadium
  • Partido 84 – 1.º Grupo H v 2.º Grupo J - Los Angeles Stadium
  • Partido 85 – 1.º Grupo B v 3.º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

  • Partido 86 – 1.º Grupo J v 2.º Grupo H - Miami Stadium
  • Partido 87 – 1.º Grupo K v 3.º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
  • Partido 88 – 2.º Grupo D v 2.º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

  • Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
  • Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

  • Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium.
  • Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México.

Lunes, 6 de julio 2026

  • Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
  • Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

  • Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
  • Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

  • Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

  • Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

  • Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
  • Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

  • Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

  • Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

  • Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

  • Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo escándalo en Policía de Santa Marta: un intendente habría abusado sexualmente de un joven auxiliar

2. Hombre fue sorprendido transportando una carreta con casi media tonelada de pólvora en Bogotá

3. Francia confirmó partido de preparación para el Mundial 2026 contra Colombia; hay candidato fuerte para un segundo amistoso

4. Golpe inesperado: Estados Unidos desata tormenta al bloquear visas a quienes trabajen en verificación de datos y moderación de contenido

5. Exclusivo: este es el documento que desmiente a la fiscal Camargo en escándalo por la presunta infiltración de alias Calarcá en el Gobierno y el Ejército

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.