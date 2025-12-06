Suscribirse

¿Por qué habrá un partido más en el Mundial 2026? Así se jugará la Copa Mundo con formato inédito de 48 países

En el camino a la gloria, las selecciones que avancen en la fase de grupos tendrán que jugar un partido más. Después de eso, el torneo será como se conocía con rondas de octavos hasta la gran final.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

6 de diciembre de 2025, 12:41 p. m.
48 naciones con la ilusión de ser campeonas del mundo en el 2026
Las 48 naciones que guardan la ilusión de ser campeonas del mundo en el 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Un Mundial sin precedentes será el que habrá en Estados Unidos, Canadá y México durante 2026. Por primera vez en la historia, la cita orbital contará con 48 naciones, divididas en 12 grupos, que jugarán fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final.

Al aumentarse el número de participantes de 32 a 48, es apenas entendible que haya más partidos. A lo largo del mes que durará el campeonato, los aficionados podrán ver un total de 104 partidos.

ARCHIVO - El logotipo de la Copa Mundial 2026 se muestra en una pantalla afuera del Observatorio Griffith en Los Ángeles el miércoles 17 de mayo de 2023. Se jugará una Copa Mundial 2030 única en Europa y África con la sorprendente incorporación de América del Sur en un acuerdo para permitir que el torneo de fútbol masculino comience con una fiesta de cumpleaños número 100 en Uruguay. (Foto AP/Jae C. Hong)
Copa del Mundo 2026 será inédita; contará por primera vez con 48 equipos, una ronda más y se jugarán 104 partidos. | Foto: AP

Fase de grupos:

  • Cada selección jugará tres partidos. En dicha ronda los cuatro del grupo lucharán por pasar de manera directa a la siguiente instancia como primero o segundo de su zona.
  • Hasta 2026, solo los dos ganadores del grupo pasaban directo a octavos, sin embargo, esta vez habrá oportunidad para los ocho mejores terceros.

Dieciseisavos de final:

  • Es justamente allí que radica la gran diferencia de ediciones anteriores, y donde se termina por agregar un juego de más, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final.
  • Ocho selecciones que no hayan sido ni primera, ni segunda de su zona, pero que hayan tenido un rendimiento alto, podrán entrar a esta fase.
Octavos, cuartos, semifinal y final

  • Después de la mencionada ronda de más, ya se jugará el torneo tal cual se conoce históricamente. Serán partidos uno contra uno, hasta llegar a la gran final, donde se decida el próximo campeón mundial, o donde Argentina revalide su título.

Así quedó la fase de grupos para el Mundial 2026:

Grupo A:

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Repechaje UEFA D (posibles: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o República de Irlanda)

Grupo B:

Canadá, Suiza, Qatar, Ganador Repechaje UEFA A (posibles: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia)

Grupo C:

Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D:

Estados Unidos, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo E:

Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Ganador Repechaje UEFA C (posibles: Turquía, Rumania, Kosovo o Eslovaquia)

Grupo F:

Países Bajos, Japón, Túnez, Ganador Repechaje FIFA 1 (posibles: Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026 | Foto: @FIFAWorldCup

Grupo G:

Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H:

España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I:

Francia, Senegal, Noruega, Ganador Repechaje FIFA 2 (posibles: Bolivia, Surinam o Irak)

Grupo J:

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K:

Portugal, Uzbekistán, Colombia, Ganador Repechaje UEFA B (posibles: Ucrania, Suecia, Albania o Polonia)

Grupo L:

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

(L/R) FIFA President Gianni Infantino, US President Donald Trump, Mexico's President Claudia Sheinbaum, and Canada's Prime Minister Mark Carney stand on stage during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Mandel NGAN / POOL / AFP)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suben al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 | Foto: AFP

El torneo organizado por la FIFA, y que se jugará en tres naciones, está previsto a que dure un mes y algunos días. Las fechas oficiales son del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Serán utilizados un total de 16 estadios para llevar a cabo la cita orbital, con la particularidad de que el estadio Azteca será más legendario de lo que es, al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas (1970, 1986 y 2026).

La gran final se jugará en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).

  • 11 estadios en Estados Unidos
  • 3 estadios en México
  • 2 estadios en Canadá

