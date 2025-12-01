Suscribirse

Nuevo gol de Jhon Durán dejó atónito un estadio entero: se lo fajó al 90+5′ en clásico con Galatasaray

En el último suspiro del juego de la fecha 14, el atacante colombiano pudo salvar un punto para los suyos en la Superliga de Turquía.

1 de diciembre de 2025, 8:01 p. m.
Jhon Jáder Durán marcó un gol agónico en el Fenerbahce vs. Galatasaray
Jhon Jáder Durán marcó un gol agónico en el Fenerbahce vs. Galatasaray | Foto: Anadolu via Getty Images

Jhon Jáder Durán sigue tocando la puerta para entrar a la lista final del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Si bien no se ha ganado el puesto como titular en Fenerbahçe, cada que entra se faja golazos importantes para su escuadra en Turquía.

En esta oportunidad hizo nuevo ante Galatasaray, que sirvió para el empate 1-1 en el marco de la fecha 14. Dicho tanto cayó al minuto 90+5, tras un cabezazo potente que ejecutó a la perfección con su parietal derecho.

28 minutos le bastaron al irreverente Durán para salir figura del juego con una calificación de 7.5 puntos. Desde el banco entró, generó peligro con 83% de sus pases completados y las 13 veces que tocó el esférico.

El más reciente es el segundo gol a lo largo de la campaña actual, la cual ya cuenta con 14 partidos jugados. En cinco oportunidades, Durán ha entrado, logrando marcar dos goles y la misma cantidad de asistencias.

Dicho punto que logró darle Jhon Jáder a Fenerbahçe, le sirvió a estos para acercarse más en la punta, que justamente le pertenece a Galatasaray, quien lidera con 33 puntos.

Durán en estado de gracia en Turquía

Aunque Durán no juegue de manera constante con su club por lesiones que ha tenido, el hacer goles en los últimos minutos y ante rivales directos para los de Estambul, hacen que este se meta en el corazón de una exigente hinchada como la de Fenerbahçe.

Frente al Beşiktaş, in extremis, ya había sido quien rescató un resultado positivo para los suyos y, ahora, repitió la historia, pero esta vez enfrentándose al Galatasaray.

Contexto: Vuelve y juega Jhon Durán: agredió a un rival en Europa League y en Fenerbahçe desesperan, ojo al video

En suelo turco el calificativo ante estas entradas que tiene desde el banco fue “héroe”. Sobre dicho término, el ariete colombiano dijo tras la anotación de este lunes: “No soy un héroe. Simplemente trabajo duro para ayudar al Fenerbahçe. Y estoy muy contento de poder ayudar”.

Otra cuestión que enamoró perdidamente a los aficionados del club turco, fue que en medio de la celebración se fue a la tribuna a compartir con ellos, además, de que besó el escudo de estos proclamándoles un amor gran tras esperar su mejor versión futbolística.

Racha de goleadores colombianos en Europa

En inevitable que en la semana en la que se define la suerte de Colombia a través del sorteo para el próximo Mundial de 2026, no se ilusione la nación con una buena participación teniendo a jugadores como Jhon Durán, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, entre otros, en un gran momento.

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich
Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP
Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal
Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal | Foto: Getty Images

Esos otros que se nombraron anteriormente, también hicieron goles en sus respectivos clubes durante el fin de semana reciente. Luis Fernando se reportó con Bayern Múnich con gol y asistencia, de taco, en la victoria agónica de los suyos por 3-1.

Contexto: El curioso pase de Luis Díaz que demuestra su magia: hasta la más imposible la colocó para un golazo del Bayern

Por su parte, el centrodelantero samario se mandó un doblete de anotaciones en una nueva fecha de Primeira Liga, de Portugal, con Sporting de Lisboa.

Jhon Córdoba también estuvo en el radar de goleadores colombianos que pelean por un cupo en la cita mundialista. Este hizo uno de los goles de la paliza del Krasnodar en la liga rusa.

