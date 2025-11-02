Jhon Jáder Durán volvió al gol en Turquía: así le dio la victoria al Fenerbahce ante el Besiktas

El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán marcó este domingo, 2 de noviembre, el gol que le dio la victoria 3-2 al Fenerbahce ante el Besiktas, en una nueva fecha de la liga de Turquía.

El tanto se registró al minuto 83, cuando Durán presionó a un defensa en el área, le quitó la pelota y remató para vencer la portería rival y darle los tres puntos a su equipo en condición de visitante.

Con la victoria, Fenerbahce llegó a 25 unidades en la tabla de posiciones, ubicándose a cuatro del líder, el Galatasaray.

🐦O bir kuş!



✈️ Hayır, o bir uçak!



💪 Hayır hayır, o Jhon Duran. pic.twitter.com/1aV5J3TxHv — Plus Global (@Plusglobal_tr) November 2, 2025

Oportunidad de reivindicación

Para el goleador no le ha sido nada fácil recuperarse de su lesión por estrés.

Para esta patología, el tratamiento era más complejo que para otras lesiones, dado que se intervendría dependiendo de cómo llevara el caso Durán.

Jhon Jáder Durán corre hacía el tiro de esquina tras marcar el gol de la victoria de Fenerbahce ante Besiktas. | Foto: Fenerbahce

Después de múltiples exámenes, diagnósticos en donde se llegó a pensar hasta en una operación y demás, el colombiano volvió a las canchas.

Pese a su positivo regreso, su permanencia en el Fenerbache está en duda. De acuerdo con reportes recientes de medios europeos como Sabah, la directiva del club de Estambul habría tomado la decisión de que “regresará al Nassr”.

Cabe recordar que Durán se encuentra cedido en Turquía, aunque sus derechos deportivos aún pertenecen a Al-Nassr de Arabia Saudita.

Precisamente por esa razón, los turcos estarían considerando devolverlo a su club de origen, pues los costos asumidos resultan elevados frente al bajo rendimiento mostrado.

“Fenerbahçe está en conversaciones con el club saudí por el jugador, cuyo contrato por una temporada asciende a 21 millones de euros, y busca cerrar el traspaso con una pérdida económica mínima”, señala el citado medio.

Sadettin Saran, presidente del equipo de Estambul, se metió en medio de todos estos rumores para aclarar una buena parte de lo que pasaba con Durán.

Sobre la lesión que ha tenido el atacante en el último tiempo, este salió a decir recientemente que “algunos informes son falsos”.

“Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido”, subrayó en ese momento.

De una exclusión del cafetero del plantel, este lo negó así: “37% de los informes son ciertos. No se puede dejar a los jugadores extranjeros fuera de la plantilla”.