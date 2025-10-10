Aviso del fin para Jhon Jáder Durán: carrera tocaría fondo tras ultimátum de Fenerbahçe

A pedazos se viene cayendo la carrera de Jhon Jader Durán en Europa, luego de una lesión que lo afectado en el último tiempo.

Su estancia en Fenerbahçe cada vez se está haciendo más complicada. Si bien esta semana se reportó la vuelta de los entrenamientos por medio de una foto, en el club piensan en el futuro que los une.

Después de no verse continuidad por parte del atacante desde su llegada a Turquía, ahora lo que parecen pensar en la directiva es que los mejor sería deshacerse del delantero.

A través de los medios turcos es que se ha podido saber el día a día de Durán. El diario Sporx, en las últimas horas, reportó un ultimátum que le habrían puesto al jugador y su agente.

“Si el dolor de Jhon Durán continúa y no puede rendir como se espera, una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa (…)”, avisan sin pudor alguno.

Jhon Jader Durán no vive el mejor de los presentes con Fenerbahçe | Foto: Getty Images

Adicional a esto, otro detalle no menor es que el equipo citó a quien representa al jugador para hacerle saber la decisión que tomarían en un futuro cercano.

“La directiva del Fenerbahçe convocó al agente del jugador a Estambul y le dio un mensaje claro: ‘Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada’”, citan de la charla que habrían tenido las partes.

Retorno tardío para Durán

Cada vez parece más lejano ver a Jhon Durán jugando un partido completo con Fenerbahçe.

Su regreso a los entrenamientos hacía pensar que ya estaba casi listo para entrar en consideración de su entrenador, Domenico Tedesco.

Sin embargo, la prensa deportiva del país en el que está radicado el jugador dice que aún deberán pasar unas dos semanas más para que sea tenido en cuenta.

Jhon Jader Durán no juega desde fines de agosto pasado con Fenerbahçe | Foto: Getty Images

Por estos días la mayoría de ligas están en pausa por los amistosos programados por Fifa para la doble fecha de octubre.

Inicialmente, se creía que Jhon Jader iba a poder estar tras esto, pero Sporx tiró al piso dichas esperanzas: “No se espera que esté disponible para el partido de Karagümrük después del parón internacional”.

Así las cosas, habrá que esperar dos juegos más. “Está previsto que juegue en el partido de Gaziantep el 27 de octubre”, suma el citado medio.

En busca de que no presenten recaídas de una lesión que ya lo ha apartado más de dos meses al colombiano, este seguirá con un plan para su vuelta al 100%.

“El entrenamiento individual del futbolista, que saltó ayer al campo en Samandıra, continuará de forma controlada”, terminan diciendo.

Se pronunció en redes sociales

Un silencio absoluto se había presentado por parte del atacante a lo largo de ese periodo de lesiones que venía presentado.

A pesar de eso, en las últimas horas tras volver a las prácticas con su equipo, el jugador decidió poner un post a través de su cuenta de Instagram.