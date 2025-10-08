Filtran foto del estado de Jhon Jader Durán en Fenerbahçe: noticia de su salud sale a la luz

Volvió Jhon Jáder Durán a los entrenamientos con Fenerbahçe, tal como estaba previsto y se había dicho en las últimas horas desde Turquía.

De acuerdo a la información suministrada por diario Skorer durante los últimos días, el atacante estaría regresando “al equipo durante el parón internacional”.

Es decir, justamente durante esta semana y media en la que la FIFA decidió programar amistosos para las selecciones de cara al Mundial United 2026.

Lo que sorprendió es que fue durante este 8 de octubre que se dio dicha vuelta del colombiano, y fue durante el entrenamiento diario del cuadro de Estambul.

A través de las redes sociales del conjunto turco, pusieron una fotografía del atacante donde se dio como confirmada su vuelta a la par del grupo.

Esta es una de las primeras veces que el equipo del cafetero da una actualización de su salud, pues la última vez quien lo hizo fue su entrenador, Domenico Tedesco.

Sin embargo, en el más de un mes que Jhon Jader no disputó un solo minuto, pocos fueron los reportes y sí muchos los rumores de cómo estaba la salud del exjugador de Envigado.

A pesar de que ya haya una imagen alentadora, el citado medio dice que a Durán le seguirán “monitoreando de cerca el estado”.

Para los galenos, así como para el jugador y el club, “el objetivo del jugador es regresar con el equipo por después del parón internacional”.

Eso quiere decir que ya recibió el ariete su alta médica, más no la deportiva, que requerirá tiempo de entrenamientos a la par de sus compañeros para que se le termine dando.

Fecha tentativa para la vuelta de Durán

Si todo transcurre según lo previsto, el delantero podría reaparecer, al menos en el banco de suplentes, para el próximo compromiso de la Superliga de Turquía.

El encuentro por el torneo local está programado para el 19 de octubre, en condición de local, frente a Fatih Karagümrük SK.

En caso de que el colombiano no tenga minutos ese día, se espera que su regreso se produzca la semana siguiente, en el duelo por la Europa League.

El partido ante el Stuttgart, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, está previsto para el 23 de octubre a las 11:45 a. m. (hora colombiana).

Mientras tanto, lo fundamental será que complete su proceso de readaptación de la mejor manera posible.

Para la Selección Colombia, el jugador también es una parte importante del proceso de cara a la cita mundialista del año entrante.

De no estar a plenitud de condiciones, serían otros los que se ganen el cupo que decidirá Néstor Lorenzo un mes antes del Mundial.

Néstor Lorenzo espera por la recuperación total de Jhon Durán para ser sumado a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Sobre descartarlo desde ya, o esperarlo hasta último momento, el argentino dejó clara su postura para este y todos los casos posibles.