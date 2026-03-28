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Jhon Durán se va a pique y lejos de la Selección Colombia: millonaria devaluación en el mercado

El delantero otra vez es noticia, y ahora por la devaluación que está teniendo en el mercado. Actualmente, defiende los colores del Zenit F.C.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 5:50 a. m.
Jhon Jáder Durán recibió su último llamado a la Selección Colombia a mediados de 2025.
Jhon Jáder Durán recibió su último llamado a la Selección Colombia a mediados de 2025. Foto: Getty Images

Jhon Jáder Durán no estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia en este mes de marzo. Aunque dentro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaran que se trata de un tema de rendimiento, la polémica con el delantero sigue a flor de piel.

Destierro a Jhon Durán de Selección Colombia: en FCF son lapidarios con su situación para el Mundial 2026

Lejos de la concentración de Selección Colombia, en Rusia, Jhon Durán se enteró de su actualización en el valor del mercado internacional. Dicha cifra fue publicada por Transfermarkt y genera ruido en varios sectores de la prensa y los aficionados.

Jhon Jader Durán vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.
Jhon Jader Durán vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Jhon Durán se devalúa 7 millones de euros en el mercado

Para diciembre de 2025, Jhon Durán jugaba en Fenerbahçe y estaba cotizado en 32 millones de euros. Ahora, en marzo de 2026, y jugando para el Zenit FC de Rusia, le colocan 25 millones de euros en el mercado.

La sorpresa es aún más grande tomando en cuenta que Al-Nassr de Arabia Saudí le pagó 77 millones de euros al Aston Villa por Jhon Durán en enero de 2025. Entró a ser una de las transferencias más caras en la historia de los colombianos.

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Durán se va adaptando de a poco a la liga rusa, donde arribó a inicios de febrero de 2026. Su fichaje causó sorpresa y se trata de un préstamo hasta junio de este mismo año, pues los derechos pertenecen al Al-Nassr saudí hasta mediados de 2030.

Jhon Jáder Durán, de Zenit y quien aspira a ir al Mundial 2026 con Colombia
Así luce Jhon Jáder Durán la camiseta del Zenit de Rusia. Foto: NurPhoto via Getty Images

No hay polémica con Jhon Durán en Selección Colombia, afirman oficialmente

La última vez que a Jhon Durán lo llamaron a Selección Colombia fue para mediados de 2025, cuando la Tricolor jugó ante Perú en Barranquilla y contra Argentina en Buenos Aires. Durán solo disputó 45 minutos ante los incas y salió de la convocatoria por un problema de espalda según el parte médico oficial.

Rumores entre la prensa afirmaban que Durán tuvo un problema en el camerino con integrantes de la propia Selección Colombia. La versión fue rechazada por todas las partes, pero quedó en el aire debido a que el delantero no volvió a ser llamado.

Ramón Jesurún rompe el silencio y salva a Jhon Durán: lanzó dardo por polémica en Selección Colombia

Tan lejos llegó el tema que hasta el propio Ramón Jesurún, presidente de la FCF salió a defender a Jhon Jáder.

Mira, lo de Jhon Jáder Durán es otra cosa que ha rayado en lo injusto. Aquí hay un periodista, el que sea, no sé, que mintió y que el país le comió las mentiras porque en el camerino y en el hotel nada pasó”, dijo Jesurún a Win Sports.

Y añadió: “Yo les digo con autoridad total: nunca pasó nada, Jhon Jáder se fue lesionado. Tenía un dolor en la espalda y no viajó a Argentina. Tan es así que cuando volvió a su equipo, se demoró un mes en reintegrarse”.