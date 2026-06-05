Jhon Jáder Durán tomaría polémica decisión con exequipo: iría al eterno rival por una millonada

La prensa en Turquía apunta a que Jhon Jáder Durán estaría interesado en unirse al Galatasaray de ese país. Sería el reemplazo del argentino Mauro Icardi, a quien se le acaba el contrato en junio y que, parece, no le será renovado.

#MERCADO 🇹🇷🗞️ @sabah — El contrato de 🇦🇷 Mauro Icardí con @GalatasaraySK terminó.



🇨🇴 Jhon Durán está muy interesado en unirse al Cimbom y ha sido ofrecido. El contacto entre representantes dejó en claro que el jugador aceptaría 5 M€ anuales de salario.



¡El club aún no… pic.twitter.com/vNmoXiXBdw — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) June 5, 2026

Vecinos de Jhon Jáder Durán se cansaron y le llamaron a la policía: “Ya es insoportable”

A priori, se trataría de un fichaje cualquiera, pero tomando en cuenta el paso de Jhon Durán por Fenerbahçe, eterno rival del Galatasaray, la polémica ha ido tomando fuerza en las redes sociales.

Jhon Durán en partido oficial con Fenerbahçe. Foto: Getty Images

Sabah Sports amplió que Durán llegaría al Galatasaray por cerca de 5 millones de euros. Incluso, nombraron el paso del cafetero por Fenerbahçe, pues no es un dato menor en Colombia y mucho menos en Turquía.

“El delantero colombiano de 22 años está muy interesado en unirse al equipo amarillo-rojiblanco y está a la espera de noticias“, cuenta el mismo medio referenciado.

Jhon Durán, el trotamundos

Desde julio de 2025 y hasta junio de 2026, Jhon Durán ha pasado por dos equipos: Fenerbahçe y Zenit de Rusia. Sin embargo, el colombiano tiene contrato con el Al-Nassr saudí hasta junio de 2030.

Eso quiere decir que Al-Nassr ha cedido a Durán en dos oportunidades, desde que lo compró a inicios de 2025 al Aston Villa de la Premier League. Jhon Jáder no parece estar cómodo en sus últimos clubes y, por eso, jugó en dos equipos en una sola temporada.

Jhon Durán tiene contrato con Al-Nassr hasta 2030 Foto: Getty Images

Otro dato importante es que el delantero de 22 años perdió un lugar que parecía fijo en la Selección Colombia. La prensa reveló que hubo una supuesta polémica en el partido contra Perú por eliminatorias, para mediados de 2025, y desde ahí quedó fuera del terreno de juego con la Tricolor.

Ahora, según reporta la prensa en Turquía, la posibilidad de llegar al Galatasaray toma fuerza y resta esperar cómo fluyen las siguientes semanas. El atacante estuvo en la prelista de 55 de Colombia al Mundial, pero finalmente quedó fuera de los 26 al Mundial 2026.