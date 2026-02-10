Deportes

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

El delantero colombiano cortó su préstamo en Turquía y firmó contrato por seis meses con el Zenit de San Petersburgo.

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Jhon Jáder Durán dio detalles de su llegada al Zenit de Rusia.
Jhon Jáder Durán dio detalles de su llegada al Zenit de Rusia. Foto: FC Zenit

Jhon Jáder Durán está listo para emprender una nueva travesía en el Zenit de San Petersburgo. Luego de ser presentado oficialmente como refuerzo hasta el final de la presente temporada, habló con los medios oficiales del club ruso y explicó las razones de su fichaje.

“Estuve hablando con Wilmar Barrios y me ayudó mucho en todo el proceso. Me lo explicó todo”, dijo el delantero antioqueño.

Durán parecía estar retomando el camino correcto de su carrera en Fenerbahce, pero sorpresivamente aceptó la oferta del Zenit. “Decidí irme por el club y por el reto. Me ayudará a desarrollarme como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí y eso me motivó a venir”, agregó.

La frase de Jhon Jáder no ha pasado desapercibida entre los hinchas de Fenerbahce, que le fueron a recriminar a su cuenta oficial de Instagram.

“Todo esto es importante para mí; el club espera que les ayude y haré todo lo posible por devolver esa confianza”, agregó el futbolista de 22 años.

Las primeras impresiones de Durán

Jhon Jáder Durán puso la oferta del Zenit por encima de lo que había logrado con Fenerbahce: el título de la Supercopa de Turquía y la clasificación a los playoffs de la Europa League.

Su primera impresión de San Petersburgo es que “hace mucho frío”, algo con lo que tendrá que lidiar en estos seis meses de préstamo. “Ha nevado mucho y San Petersburgo parece un cuento de hadas, ¡pero hace mucho frío! Sin embargo, todo está bien, mis nuevos compañeros me han dado una bienvenida estupenda y estoy muy contento de estar aquí. ¡Espero poder aportar algo importante!“, señaló.

Zenit marcha segundo en la Russian Premier League, detrás del Krasnodar. La diferencia entre ambos es de un solo punto y la batalla está abierta con la incorporación de Durán para intentar opacar la producción goleadora de Jhon Córdoba.

“Como cualquier futbolista, siempre aspiro a ser el número uno y haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar”, sentenció.

Jhon Jáder Durán usará el número 9 en el Zenit.
Jhon Jáder Durán usará el número 9 en el Zenit. Foto: Zenit Football Club

Con el número ‘9′

“Es un número muy importante para mí. He llevado el 9 en la espalda en casi todos los clubes en los que he estado, excepto en el último. Ahora tengo el 9 de vuelta y estoy muy contento, porque es el que mejor me sienta como futbolista”, agradeció Jhon Jáder.

Por último, dejó un mensaje para la afición del Zenit. “¡Gracias a todos por su apoyo! Pueden esperar que trabaje duro por el equipo y que lo dé todo en los entrenamientos y en los partidos. ¡Ahora soy uno de ustedes! ¡Estoy encantado de estar aquí y espero verlos pronto!“, dijo.

Noticias Destacadas