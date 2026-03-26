El seleccionado nacional de Colombia cerró su primer compromiso de la actual fecha internacional con un marcador adverso de dos goles a uno ante Croacia.

Croacia vs. Colombia: hora y canal para ver en vivo el amistoso de la Tricolor rumbo al Mundial 2026

Más allá del resultado en un encuentro de carácter amistoso, el desempeño colectivo generó diversos análisis en el entorno técnico, especialmente en la zona del arco tras la actuación de Camilo Vargas y la falta de cohesión en las líneas defensivas.

Aunque una derrota en esta instancia no condiciona el proceso a largo plazo, el cuerpo técnico prioriza estos enfrentamientos como laboratorios de ensayo para la estructura que competirá en la próxima Copa del Mundo. La falta de respuesta en las individualidades durante el último tramo del partido dejó interrogantes sobre la nómina base que deberá consolidarse para los retos oficiales del calendario internacional.

El reto frente a la vigente subcampeona del mundo

La Tricolor continuará su gira de preparación el próximo domingo 29 de marzo, cuando se enfrentará a la selección de Francia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y contará con la transmisión de los canales nacionales Caracol y RCN.

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para el 29 de marzo. Foto: Getty Images

El conjunto galo llega a este compromiso tras vencer a Brasil por dos a uno el pasado jueves 26 de marzo. En dicho encuentro, las anotaciones de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike ratificaron el potencial ofensivo de los europeos, mientras que por el equipo sudamericano descontó Gleison Bremer.

Para Colombia, este partido representa la oportunidad de corregir las falencias estructurales exhibidas ante los croatas y medir su nivel competitivo frente a una de las potencias del fútbol europeo.

Balance nominal y posibles variantes

En su reciente salida, el equipo colombiano presentó una formación inicial compuesta por Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la zona defensiva; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez en el mediocampo; y un tridente ofensivo integrado por Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

Durante el desarrollo del juego, el técnico realizó múltiples modificaciones para evaluar alternativas. Ingresaron al campo Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez.

El cuerpo técnico evaluará la condición física de los titulares y el impacto de los relevos para definir si mantiene la estructura habitual o si efectúa cambios significativos en el once inicial que enfrentará a Francia. La necesidad de una victoria no solo responde a lo estadístico, sino a la urgencia de despejar las dudas generadas en el último encuentro respecto a la generación de juego y la seguridad en la fase de prevención de goles.