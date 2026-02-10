Deportes

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

La despedida no caería del todo bien en Benfica, aunque por ahora solo se trata de un rumor.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 10:39 a. m.
Noticias sobre el Benfica de Richard Ríos: dieron veredicto al futuro de José Mourinho.
Noticias sobre el Benfica de Richard Ríos: dieron veredicto al futuro de José Mourinho. Foto: Getty Images

El mercado de pases europeo trae rumores sobre el Benfica de Richard Ríos. Las águilas portuguesas están bajo el mando del técnico José Mourinho, reconocido por sus triunfos y trayectoria, pero parece que The Special One podría tener sus días contados allí.

Revelaron que José Mourinho podría llegar a ser el técnico de la selección de Portugal apenas acabe el Mundial 2026, dejando así un hueco en Benfica en caso de concretarse. El actual entrenador del combinado luso, y que dirigirá en la cita orbital, es Roberto Martínez.

No obstante, a Martínez se le acaba el contrato con Portugal después del Mundial 2026, y tomando en cuenta la importancia de dicha selección, colocan a José Mourinho como principal candidato para reemplazarlo.

José Mourinho, entrenador del Benfica de Richard Ríos.
José Mourinho, entrenador del Benfica de Richard Ríos. Foto: Getty Images

¿De Benfica a la Selección de Portugal? José Mourinho, en el radar

La información la entregó ESPN: “Fuentes de ESPN en Portugal esperan que al entrenador del Benfica, José Mourinho, se le ofrezca el trabajo en la selección nacional cuando el contrato de Roberto Martínez expire después de la Copa del Mundo y, si Mourinho pasa al juego internacional, esperan que Amorim regrese a la dirección del Estadio da Luz”.

Deportes

Minnesota United lanzó la nueva camiseta de James Rodríguez: precio oficial y cómo comprarla

Deportes

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Deportes

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

Deportes

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Deportes

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Deportes

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

Deportes

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Deportes

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Deportes

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Deportes

Richard Ríos no se arruga: Mourinho lo delató y contó la verdadera decisión tras lesionarse

De la mano de José Mourinho, el colombiano Richard Ríos ha tenido tiempo de juego y buenas actuaciones. El estratega portugués ha mostrado su confianza en el colombiano, lo que deja a Ríos con altas probabilidades de ser convocado para el Mundial 2026.

Ahora bien, ¿Portugal no renovaría a Roberto Martínez? Parece difícil, pues de su mano pintan como uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial 2026, o al menos figurar entre las últimas rondas de la competencia.

Además, bajo la dirección técnica de Roberto Martínez, Portugal ganó la Uefa Nations League 2024-2025, volviendo a quedar en el radar de todo el fútbol europeo.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal.
Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Richard Ríos enfrentará a Portugal en el Mundial 2026

Si todo sale como se espera, o sea que Richard Ríos se recupere de su lesión y adquiera buena forma, el volante de 25 años enfrentará a Portugal en el Mundial 2026. Será en el tercer partido del grupo K, donde Colombia hará frente a los lusos en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Será un cara a cara imperdible, con dos selecciones llamadas a ser protagonistas. De hecho, FIFA reveló que es uno de los partidos con más solicitudes de boletería, tratándose de dos equipos muy parejos y con nombres históricos como James Rodríguez y el astro Cristiano Ronaldo.

Más de Deportes

James Rodríguez estrena camiseta en el Minnesota United FC

Minnesota United lanzó la nueva camiseta de James Rodríguez: precio oficial y cómo comprarla

Omar Pérez ya se recupera en casa después del infarto que sufrió.

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Jhon Jáder Durán dio detalles de su llegada al Zenit de Rusia.

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

James Rodríguez supera a Muller y Busquets en destacado escalafón.

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Así esta hoy, Frank Ilett, mejor conocido como The United Strand, el hincha viral del Manchester United.

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 02: Lamine Yamal of FC Barcelona challenges for the ball against Julian Alavarez during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou on December 02, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Noticias sobre el Benfica de Richard Ríos: dieron veredicto al futuro de José Mourinho.

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

Nómina del Bayern Múnich con Luis Díaz como una de sus principales figuras.

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Colombia's Argentine head coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Peru, at the Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla, Colombia, on June 6, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Noticias Destacadas