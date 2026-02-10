Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

El mercado de pases europeo trae rumores sobre el Benfica de Richard Ríos. Las águilas portuguesas están bajo el mando del técnico José Mourinho, reconocido por sus triunfos y trayectoria, pero parece que The Special One podría tener sus días contados allí.

Revelaron que José Mourinho podría llegar a ser el técnico de la selección de Portugal apenas acabe el Mundial 2026, dejando así un hueco en Benfica en caso de concretarse. El actual entrenador del combinado luso, y que dirigirá en la cita orbital, es Roberto Martínez.

No obstante, a Martínez se le acaba el contrato con Portugal después del Mundial 2026, y tomando en cuenta la importancia de dicha selección, colocan a José Mourinho como principal candidato para reemplazarlo.

José Mourinho, entrenador del Benfica de Richard Ríos. Foto: Getty Images

¿De Benfica a la Selección de Portugal? José Mourinho, en el radar

La información la entregó ESPN: “Fuentes de ESPN en Portugal esperan que al entrenador del Benfica, José Mourinho, se le ofrezca el trabajo en la selección nacional cuando el contrato de Roberto Martínez expire después de la Copa del Mundo y, si Mourinho pasa al juego internacional, esperan que Amorim regrese a la dirección del Estadio da Luz”.

De la mano de José Mourinho, el colombiano Richard Ríos ha tenido tiempo de juego y buenas actuaciones. El estratega portugués ha mostrado su confianza en el colombiano, lo que deja a Ríos con altas probabilidades de ser convocado para el Mundial 2026.

Ahora bien, ¿Portugal no renovaría a Roberto Martínez? Parece difícil, pues de su mano pintan como uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial 2026, o al menos figurar entre las últimas rondas de la competencia.

Además, bajo la dirección técnica de Roberto Martínez, Portugal ganó la Uefa Nations League 2024-2025, volviendo a quedar en el radar de todo el fútbol europeo.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Richard Ríos enfrentará a Portugal en el Mundial 2026

Si todo sale como se espera, o sea que Richard Ríos se recupere de su lesión y adquiera buena forma, el volante de 25 años enfrentará a Portugal en el Mundial 2026. Será en el tercer partido del grupo K, donde Colombia hará frente a los lusos en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Será un cara a cara imperdible, con dos selecciones llamadas a ser protagonistas. De hecho, FIFA reveló que es uno de los partidos con más solicitudes de boletería, tratándose de dos equipos muy parejos y con nombres históricos como James Rodríguez y el astro Cristiano Ronaldo.