Richard Ríos no se arruga: Mourinho lo delató y contó la verdadera decisión tras lesionarse

Con todos los riesgos que eso conlleva, Richard Ríos decidió no operarse de su lesión en el hombro y estará un mes fuera de las canchas con Benfica.

El volante antioqueño se arriesga a una recaída en el futuro; sin embargo, quiere volver lo más pronto posible para buscar los objetivos colectivos del conjunto portugués.

José Mourinho confirmó la versión que rondaba en la prensa deportiva de ese país: Richard Ríos no entrará al quirófano porque se perdería casi todo lo que resta de la temporada.

“No, no está bien, obviamente no está bien. Es una lesión cuyo tiempo de baja es difícil de predecir, pero cuando la opción, cuando la decisión no es quirúrgica, necesita tiempo para fortalecer la zona, necesita tiempo para sentirse más cómodo y poder volver a jugar”, declaró el técnico de Benfica.

Momento en que el cuerpo médico del Benfica atiende a Richard Ríos. Foto: Getty Images

Los expertos hablan de un mes de baja para Richard Ríos, lo que significa perderse partidos importantes de la liga local y la Champions League.

“Así que, sin querer anticipar escenarios, pero hablando de lo más inmediato, en estos 10 días, (Río Ave, Juventus y Estrela Amadora) diría que está totalmente descartado”, agregó Mourinho.

Richard también se perdería el partido contra Real Madrid por Champions, duelo que estaba marcado como un día especial en su calendario.

El volante antioqueño volverá a mediados de febrero si todo sale como lo tienen pensado en el departamento médico de Benfica. La cirugía hubiera cortado de raíz el problema, pero le impediría volver a jugar por varios meses.

Richard Ríos es una de las piezas claves de la Selección Colombia para el Mundial 2026, otra de las razones que pesaron a la hora de tomar una decisión final.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica. Foto: NurPhoto via AFP

Partido clave ante Río Ave

Mourinho decidió no hablar en rueda de prensa, sino que tocó temas específicos del próximo partido ante Rio Ave por la liga portuguesa.

Benfica viene de caer eliminado en la Copa de Portugal contra Porto, situación que puso sobre aviso la continuidad del cuerpo técnico.

Para respirar tranquilo, Mou necesita volver a la senda victoriosa y apagar las críticas que le están cayendo desde la tribuna.

“Es un equipo difícil, que lo está haciendo bien, es sólido, tranquilo y está en una posición que le permite no mirar hacia abajo en la clasificación”, declaró sobre su rival del sábado.

Mourinho no quiere relajaciones ante Río Ave. “Es un equipo físico, con muchos jugadores experimentados y fuertes, con atacantes de calidad, jugadores rápidos. Es un equipo que suele defender con un bloque bajo, con una línea de cinco, muchos jugadores compactos, intentando defender bien para contraatacar con peligro”, analizó.

Ante la ausencia ya confirmada de Richard Ríos, el cuerpo técnico tiene dos opciones en la nómina: el ucraniano Heorhiy Sudakov o el argentino Enzo Barrenechea.