Manchester City tomó una decisión final sobre Jhon Lucumí: se confirmó el millonario desenlace

Jhon Jáner Lucumí tendrá que seguir esperando para cambiar de equipo en Europa. Aunque sonó como candidato para reforzar la defensa del Manchester City, el elegido terminó siendo la primera opción que tenía Pep Guardiola en su carpeta.

Marc Guehi, zaguero central del Crystal Palace, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del City por un paquete de 23 millones de euros.

El defensor marfileño será anunciado oficialmente en las próximas horas y jugará el resto de la temporada bajo las órdenes de Guardiola.

En la lista de candidatos era el favorito del cuerpo técnico; sin embargo, había dudas sobre su llegada ante el interés de otros gigantes de Europa.

Cabe recordar que Guehi había llegado a un acuerdo con la dirigencia del Liverpool a mediados de 2025, pero el negocio se cayó a última hora porque los documentos no alcanzaron a firmarse en el Deadline Day (último día de mercado).

Lo confirmó Fabrizio Romano

Los reds seguían en la carrera por el fichaje del defensor marfileño, pero en este punto de la temporada no tenían necesidad de sumar centrales y le dejaron la vía libre al Manchester City.

“Marc Guehi al Manchester City, here we go. La propuesta oficial fue aceptada por Crystal Palace en este momento: se entiende que la tarifa será de alrededor de 20 millones de libras (23 millones de euros)“, indicó el famoso periodista Fabrizio Romano.

Guehi está contento con este movimiento y espera dar un salto de calidad en su carrera defendiendo los colores del conjunto ciudadano.

Manchester City marcha en la segunda posición de la Premier League, está en camino a clasificarse a octavos de final de la Champions League y también pelea por las copas nacionales.

Esa fue una de las razones por las que Marc Guehi prefirió cambiar de equipo en el mercado de invierno y no esperar a que recibiera más ofertas a mediados de 2026.

“Guehi ha aceptado la oferta del Manchester City FC. Historia exclusiva, ahora confirmada”, agregó Fabrizio.

Lucumí, a esperar hasta agosto

Con este acuerdo entre las partes, Jhon Jáner Lucumí queda descartado como posible fichaje del City y tendrá que esperar hasta el final de temporada para salir del Bologna.

La dirigencia del conjunto italiano se paró en la raya cuando escuchó los rumores que ligaban al defensor vallecaucano y dejó claro que no saldrá en este momento.

Sumado a eso, Lucumí se lesionó en el partido pasado de Bologna contra Como y estará unas semanas por fuera de las canchas.

“Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas”, indicó el conjunto rossoblú en un comunicado oficial emitido a través de sus redes sociales.