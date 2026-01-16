Deportes

Manchester City tomó una decisión final sobre Jhon Lucumí: se confirmó el millonario desenlace

La dirigencia le cumplió el ‘capricho’ a Pep Guardiola y concretó el nuevo fichaje para la línea defensiva.

16 de enero de 2026, 5:06 p. m.
Se derrumbó el sueño de Jhon Jáner Lucumí de llegar al Manchester City.
Se derrumbó el sueño de Jhon Jáner Lucumí de llegar al Manchester City. Foto: Getty Images

Jhon Jáner Lucumí tendrá que seguir esperando para cambiar de equipo en Europa. Aunque sonó como candidato para reforzar la defensa del Manchester City, el elegido terminó siendo la primera opción que tenía Pep Guardiola en su carpeta.

Marc Guehi, zaguero central del Crystal Palace, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del City por un paquete de 23 millones de euros.

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

El defensor marfileño será anunciado oficialmente en las próximas horas y jugará el resto de la temporada bajo las órdenes de Guardiola.

En la lista de candidatos era el favorito del cuerpo técnico; sin embargo, había dudas sobre su llegada ante el interés de otros gigantes de Europa.

Cabe recordar que Guehi había llegado a un acuerdo con la dirigencia del Liverpool a mediados de 2025, pero el negocio se cayó a última hora porque los documentos no alcanzaron a firmarse en el Deadline Day (último día de mercado).

Marc Guéhi es el jugador apetecido por los más grandes clubes de Europa
Marc Guéhi es el jugador apetecido por los más grandes clubes de Europa Foto: Getty Images

Lo confirmó Fabrizio Romano

Los reds seguían en la carrera por el fichaje del defensor marfileño, pero en este punto de la temporada no tenían necesidad de sumar centrales y le dejaron la vía libre al Manchester City.

Marc Guehi al Manchester City, here we go. La propuesta oficial fue aceptada por Crystal Palace en este momento: se entiende que la tarifa será de alrededor de 20 millones de libras (23 millones de euros)“, indicó el famoso periodista Fabrizio Romano.

Ter Stegen se despide del Barcelona y confirman su nuevo equipo: “Acuerdo inminente”

Guehi está contento con este movimiento y espera dar un salto de calidad en su carrera defendiendo los colores del conjunto ciudadano.

Manchester City marcha en la segunda posición de la Premier League, está en camino a clasificarse a octavos de final de la Champions League y también pelea por las copas nacionales.

Esa fue una de las razones por las que Marc Guehi prefirió cambiar de equipo en el mercado de invierno y no esperar a que recibiera más ofertas a mediados de 2026.

“Guehi ha aceptado la oferta del Manchester City FC. Historia exclusiva, ahora confirmada”, agregó Fabrizio.

Lucumí, a esperar hasta agosto

Con este acuerdo entre las partes, Jhon Jáner Lucumí queda descartado como posible fichaje del City y tendrá que esperar hasta el final de temporada para salir del Bologna.

La dirigencia del conjunto italiano se paró en la raya cuando escuchó los rumores que ligaban al defensor vallecaucano y dejó claro que no saldrá en este momento.

Sumado a eso, Lucumí se lesionó en el partido pasado de Bologna contra Como y estará unas semanas por fuera de las canchas.

“Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas”, indicó el conjunto rossoblú en un comunicado oficial emitido a través de sus redes sociales.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional

Se le cayó otro delantero a Atlético Nacional: firmará en Europa por 1.2 millones de dólares

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro

Grave problema para Dimayor en pleno comienzo de la Liga: posible cambio de sede y se teme un aplazamiento

Manchester City tomó una decisión final sobre Jhon Lucumí: se confirmó el millonario desenlace

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 11: Goalkeeper Marc-André ter Stegen of FC Barcelona warming up prior to the Spanish Super Cup Final match between FC Barcelona and Real Madrid CF at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Ter Stegen se despide del Barcelona y confirman su nuevo equipo: “Acuerdo inminente”

Bogotá. Agosto 23 de 2025. Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 8, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Luis Díaz y Franck Ribéry.

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Luis Fernando Muriel está en duda para debutar contra Deportes Tolima en la Liga BetPlay.

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig.

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

