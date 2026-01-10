Cayó al suelo: Jhon Lucumí sufre lesión y alarma en pleno rumor de ser fichado por Manchester City

Durante la presente semana el nombre de Jhon Jáner Lucumí ha sido tendencia en tres países; Italia, Colombia e Inglaterra.

Dicho jugador de la Tricolor, y que milita en Bologna, fue mencionado por un supuesto interés de Manchester City para ficharlo en las próximas semanas. De acuerdo a la información conocida, ante la baja de un hombre del plantel de Pep Guardiola, este iría por alguien en el mercado.

Al nombre que le apuntaron los rumores fue al de Lucumí, pero hasta el fin de semana que transcurre nada oficial ha sido mencionado de una u otra de las partes.

Definido el futuro de Jhon Lucumí: anuncio oficial sobre su fichaje a la Premier League

Alarmas encendidas por Lucumí

Infortunadamente, lo que sí fue una realidad para el jugador es que se lesionase este sábado en medio de la vuelta de la Serie A de Italia. En pleno juego entre Como y Bologna, al cafetero se le vio caer al suelo.

Antes de la primera media hora de partido, el zaguero hizo una corrida en diagonal que le revistió un esfuerzo alto. Al parecer, esa movida veloz le habría afectado en su pierna derecha, misma que se tocó en la parte posterior y de inmediato pidió a los servicios médicos la asistencia.

Tendido en el suelo durante algunos segundos, los galenos le aplicaron algún tipo de medicamento, pero este no pudo evitar el desenlace triste para Lucumí. Al 26′ tuvo que ser cambiado por un compañero y se prendieron las alarmas.

Hasta el inicio de la tarde de este 10 de enero, ni Bologna, ni tampoco ningún medio de relevancia en suelo italiano ha dado un reporte de lo que se habría sucedido al zaguero colombiano.

Esta incertidumbre no solo es para su club, sino también para la Selección Colombia, que revisa acuciosamente los rendimientos de los posibles citados para lo que será la Copa del Mundo de 2026.

Si bien el combinado nacional solo tendrá compromisos hasta marzo, cuando enfrente a Francia y Croacia en los amistosos de la fecha Fifa, sí empieza es de lamentar que el defensor recaiga en molestias en los meses previos al certamen que se jugará en Norteamérica.

¿Es real lo del Manchester City?

Como se mencionó algunos párrafos atrás, en la semana que está por acabar el nombre de Jhon Lucumí fue relacionado por Manchester City

Il Resto del Carlino, medio italiano con sede en Bologna, asegura que Lucumí está en la carpeta de loscitizensy podrían enviar una oferta en caso de que su principal candidato no termine aceptado: Marc Guehi, defensor central del Crystal Palace.

Jhon Janer Lucumí está sonando como posible refuerzo del Manchester City. Foto: Getty Images

Al día después de que se dijera esto, un miembro de Bologna como lo es el director deportivo, Marco di Vaio, salió a dar su versión sobre dicho rumor.

“Es importante que se quede; tuvo la oportunidad de ir a la Premier League hace cuatro o cinco meses”, sentenció ante la aparición del gigante europeo.

“Está concentrado en quedarse, terminar la temporada de la mejor manera posible y luego ir al Mundial”, fue la postura que puso sobre Lucumí.

El viernes también hizo referencia Guardiola a los fichajes para su club. Sin ahondar en nombres, no mencionó el tema de Lucumí, lo que deja a la expectativa si irán de manera concreta o no por el colombiano.