Lesión de Jhon Lucumí: Bologna oficializó el parte médico y crecen las alarmas en Selección Colombia

Desde Italia se conoció el reporte que retumba en el país, así como también en Inglaterra, donde Manchester City parecía estar siguiendo sus pasos para ficharlo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

12 de enero de 2026, 10:01 p. m.
Jhon Lucumí haciendo parte de la última citación de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026
Jhon Lucumí haciendo parte de la última citación de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 Foto: AFP

De Jhon Jáner Lucumí se han conocido muy malas noticias en las últimas horas. Su club, Bologna, fue el encargado de confirmarlas. De acuerdo al último reporte médico, el zaguero de la Selección Colombia sufre una lesión que le revestirá casi un mes de baja.

En la misiva dada a conocer durante este lunes, se supo la gravedad de la situación para el defensa central: “Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas”.

Posterior a esto, el onceno italiano le lanzó un mensaje de apoyo a su jugador para este tiempo en el que requerirá de buena vibra: “Mucho ánimo y una pronta recuperación”.

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Así se dio la lesión de Lucumí

Antes de cumplirse la primera media hora del partido, el zaguero realizó una corrida en diagonal que le exigió un alto esfuerzo físico.

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Real Madrid se movió rápido y anunció su nuevo técnico: confirmaron reemplazo de Xabi Alonso

Definido el futuro de Xabi Alonso: comunicado oficial del Real Madrid tras la caída ante Barcelona

Revelan la cifra multimillonaria que pagaría Palmeiras por Jhon Arias: “Está encaminado”

Prensa inglesa confirma el nuevo técnico del Manchester United: fue aprobado por Alex Ferguson

Raphinha soltó la lengua y le cayó con todo a la Fifa: se desahogó tras la Supercopa de España

Cayó al suelo: Jhon Lucumí sufre lesión y alarma en pleno rumor de ser fichado por Manchester City

Supercopa de Italia: Napoli da un certero golpe a Jhon Lucumí y se queda con el título, así va el palmarés

Jhon Lucumí estuvo en el batacazo de Bolonia, a Inter, en la Supercopa Italia: ya hay final confirmada

En esa acción, la aceleración habría comprometido su pierna derecha, ya que de inmediato se llevó la mano a la parte posterior del muslo y solicitó la atención del cuerpo médico.

Permaneció tendido en el césped durante varios segundos, mientras los galenos le aplicaban un tratamiento en la zona afectada.

Jhon Lucumí se lesionó a los días de sonar como posible refuerzo del Manchester City
Jhon Lucumí se lesionó a los días de sonar como posible refuerzo del Manchester City Foto: Captura transmisión ESPN y Getty Images

Sin embargo, la intervención no fue suficiente para evitar el peor desenlace: al minuto 26, Lucumí tuvo que ser sustituido por un compañero, encendiendo las alarmas.

Hasta el inicio de la tarde de este 10 de enero, ni Bologna ni medios de peso en Italia habían emitido un parte oficial sobre lo ocurrido con el defensor colombiano.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

La incertidumbre no solo inquieta a su club, sino también a la Selección Colombia, que sigue de cerca el rendimiento y estado físico de los posibles convocados de cara al Mundial de 2026.

Aunque el combinado nacional no volverá a competir sino hasta marzo, cuando se enfrente a Francia y Croacia en partidos amistosos por fecha FIFA, empieza a generar preocupación que el defensor sufra nuevas molestias en los meses previos al certamen que se disputará en Norteamérica.

Uno de los más constantes en Europa

A la hora de revisar lo que es la actualidad de Lucumí en la temporada 2025/2026, al jugador se le ha visto sumar grandes promedios en lo que va de las competencias del Calcio, así como también en Europa League.

Por Serie A, al defensa se le ha visto estar presente en 15 partidos de los suyos. En la Copa también se le ha visto presente, siendo parte del único juego del certamen del que son campeones vigentes.

Inter Milan's Lautaro Martinez fights for the ball with Bologna's Jhon Lucumi during the Italian Serie A soccer match between Inter and Bologna in Milan, Italy, Sunday, Jan. 4, 2026. (Spada/LaPresse via AP)
Jhon Janer Lucumí marcando a Lautaro Martínez en el partido de Inter vs. Bologna. Foto: AP

A nivel continental, la Europa League lo ha visto jugar en cinco duelos, todos como titular del cuadro de Bologna.

Sus estadísticas a lo largo del periodo que se está jugando es de 21 partidos, de los cuales 19 ha sido titular, con un gol marcado y tan solo tres tarjetas amarillas; muy pocas para un talento de dicha zona del campo.

En la Tricolor, Lorenzo lo tiene como uno de sus fijos en caso de estar en condiciones. Junto Davinson Sánchez, parecen ser los predilectos del argentino.

Noticias Destacadas