Deportes

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Algo más de dos meses faltan para el amistoso que enfrentará a Ousmane Dembélé con Luis Díaz. Aún estaba pendiente por confirmarse datos del juego a disputarse en Estados Unidos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

8 de enero de 2026, 5:19 p. m.
Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo
Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo Foto: Getty Images

Empezó de manera oficial el año del Mundial 2026. Hace ocho días el mundo le dio la bienvenida a la cuenta regresiva para que las 48 selecciones clasificadas jueguen el torneo más importante en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

En la previa el certamen orbital, las selecciones tendrán un periodo de preparación en el que incluirán partidos amistosos. Colombia buscó medirse con naciones de alto calibre y una que aceptó su propuesta fue la campeona del mundo, Francia.

Luis Díaz, Kylian Mbappé, James Rodríguez y Luka Modric, referentes de Colombia, Francia y Croacia, respectivamente
Colombia se enfrentará a Francia y Croacia en los juegos amistosos de marzo, ante del Mundial 2026. Foto: AFP

Durante la doble fecha FIFA de marzo estaba previsto que este juego se diera. Si bien ya se había dicho que iba avanzado, solo hasta este jueves, 8 de enero, fue que se oficializó todo.

A través de sus medios digitales, la Selección de Francia confirmó datos como rival, día, ciudad y hora en la que se desarrollará el amistoso que llama poderosamente la atención por el enfrentamiento entre Ousmane Dembélé con Luis Díaz.

Deportes

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Deportes

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

Deportes

Obsesión de River Plate por colombiano: se relanzan por lograr fichaje de 5 millones de dólares

Deportes

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Deportes

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Deportes

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Ciclismo

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Deportes

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Deportes

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Deportes

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Francia hizo oficial el amistoso con Colombia.
Francia hizo oficial el amistoso con Colombia. Foto: Captura @equipedefrance

Confirmado el Francia vs. Colombia

  • Colombia | 29 de marzo | 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧
  • Información de entradas: Preventa: lunes 12 de enero
  • Apertura al público general: Martes 13 de enero a las 16:00 horas

En la capital de los Estados Unidos se estará jugando el duelo de preparación para la Copa del Mundo. Quienes no puedan asistir al duelo en territorio norteamericano, podrían visibilizarlo en Colombia por transmisión a través de televisión desde las 2:00 p.m.

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Como es habitual, se espera que señales como Caracol y RCN Televisión lleven a los hogares de los colombianos el choque amistoso de la cita mundialista.

El Northwest Stadium, habitual casa de los Washington Commanders (NFL) y con capacidad de 67.617, es el recinto que recibirá el partido en Estados Unidos. De dicho campo se espera que esté en mejores condiciones de lo que estuvo el utilizado la vez anterior ante Nueva Zelanda, donde en varias zonas se notaba el desgaste del gramado.

Croacia también lo confirmó

Tres días antes de lo que será el enfrentamiento ante Francia, Colombia tendrá otro reto de alto calibre ante Croacia, subcampeona de mundo en Rusia 2018.

Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

Dicho partido ya estaba conversado, pero también faltaba la confirmación de las confederaciones. Sobre el medio día de este jueves, 8 de enero, la Federación Croata de Fútbol dio a conocer que el versus con la Tricolor será el 26/03/26, Orlando, 19:30 LT.

Marijan Kustić, presidente de HNS, al soltar el anuncio dijo: “Me alegra que hayamos podido organizar estos dos grandes partidos en Orlando. Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial”.

Los rivales y horarios de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.
Los rivales y horarios de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Foto: FCF

Grupo K del Mundial 2026

Portugal: cabeza de serie del grupo

Uzbekistán: Ganador del repechaje intercontinental

Ganador del repechaje: (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)

  • 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán / Ciudad de México
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje (Congo / Jamaica / Nueva Caledonia), Guadalajara.
  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal / Miami

Más de Deportes

Enrique Camacho junto a Falcao García. Millonarios confirma otra salida para 2026

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Atlético Nacional busca delantero para ponerle fin a su mercado de fichajes.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

River Plate se vuelve a lanzar a la carga por un central colombiano.

Obsesión de River Plate por colombiano: se relanzan por lograr fichaje de 5 millones de dólares

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Luis Diaz of FC Bayern M�nchen looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern M�nchen and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Pep Guardiola tiene en su carpeta al defensor colombiano Jhon Janer Lucumí.

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Llegada de Falcao García habría generado última decisión en Millonarios

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Nairo Quintana destapó sus cartas como aficionado de la Selección Colombia.

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Richard Ríos carga con críticas al inicio de 2026

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Giuliano Simeone centre-forward of Atletico de Madrid and Argentina and Rodrygo Goes right winger of Real Madrid and Brazil compete for the ball during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Riyadh Air Metropolitano on September 27, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

Noticias Destacadas