Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Empezó de manera oficial el año del Mundial 2026. Hace ocho días el mundo le dio la bienvenida a la cuenta regresiva para que las 48 selecciones clasificadas jueguen el torneo más importante en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

En la previa el certamen orbital, las selecciones tendrán un periodo de preparación en el que incluirán partidos amistosos. Colombia buscó medirse con naciones de alto calibre y una que aceptó su propuesta fue la campeona del mundo, Francia.

Colombia se enfrentará a Francia y Croacia en los juegos amistosos de marzo, ante del Mundial 2026. Foto: AFP

Durante la doble fecha FIFA de marzo estaba previsto que este juego se diera. Si bien ya se había dicho que iba avanzado, solo hasta este jueves, 8 de enero, fue que se oficializó todo.

A través de sus medios digitales, la Selección de Francia confirmó datos como rival, día, ciudad y hora en la que se desarrollará el amistoso que llama poderosamente la atención por el enfrentamiento entre Ousmane Dembélé con Luis Díaz.

Francia hizo oficial el amistoso con Colombia. Foto: Captura @equipedefrance

Confirmado el Francia vs. Colombia

Colombia | 29 de marzo | 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧

Información de entradas: Preventa: lunes 12 de enero

Apertura al público general: Martes 13 de enero a las 16:00 horas

En la capital de los Estados Unidos se estará jugando el duelo de preparación para la Copa del Mundo. Quienes no puedan asistir al duelo en territorio norteamericano, podrían visibilizarlo en Colombia por transmisión a través de televisión desde las 2:00 p.m.

Como es habitual, se espera que señales como Caracol y RCN Televisión lleven a los hogares de los colombianos el choque amistoso de la cita mundialista.

El Northwest Stadium, habitual casa de los Washington Commanders (NFL) y con capacidad de 67.617, es el recinto que recibirá el partido en Estados Unidos. De dicho campo se espera que esté en mejores condiciones de lo que estuvo el utilizado la vez anterior ante Nueva Zelanda, donde en varias zonas se notaba el desgaste del gramado.

Croacia también lo confirmó

Tres días antes de lo que será el enfrentamiento ante Francia, Colombia tendrá otro reto de alto calibre ante Croacia, subcampeona de mundo en Rusia 2018.

Dicho partido ya estaba conversado, pero también faltaba la confirmación de las confederaciones. Sobre el medio día de este jueves, 8 de enero, la Federación Croata de Fútbol dio a conocer que el versus con la Tricolor será el 26/03/26, Orlando, 19:30 LT.

Marijan Kustić, presidente de HNS, al soltar el anuncio dijo: “Me alegra que hayamos podido organizar estos dos grandes partidos en Orlando. Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial”.

Los rivales y horarios de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. Foto: FCF

Grupo K del Mundial 2026

Portugal: cabeza de serie del grupo

Uzbekistán: Ganador del repechaje intercontinental

Ganador del repechaje: (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)