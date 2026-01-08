Ciclismo

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

James Rodríguez empezó ganando la contienda, luego apareció Falcao García y el ganador terminó siendo otro.

Sebastián Clavijo García

8 de enero de 2026, 2:16 p. m.
Nairo Quintana destapó sus cartas como aficionado de la Selección Colombia
Nairo Quintana destapó sus cartas como aficionado de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Nairo Quintana es considerado por muchos como el mejor ciclista en la historia de Colombia. Sus múltiples títulos en la categoría World Tour, la legendaria carrera que escribió en el Movistar Team, y las dos grandes vueltas que consiguió, lo catapultan como una estrella del deporte nacional.

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Como la mayoría de compatriotas, Nairo es declarado hincha de la Selección Colombia y, aunque el fútbol no es su fuerte, se atrevió a elegir entre las máximas figuras que han pasado por la Tricolor.

James Rodríguez empezó ganando la contienda por encima de nombres como el de Juan Pablo Ángel, Fredy Rincón, René Higuita e Iván Ramiro Córdoba.

Sin embargo, cuando Radamel Falcao García apareció en el camino, hubo un cambio abrupto en la opinión de Nairo. “Falcao siempre”, declaró el boyacense en entrevista con ESPN.

Falcao le ganó a Willington Ortíz, Mario Alberto Yepes y Faustino Asprilla, pero no pudo vencer al Pibe Valderrama, que es considerado por Nairo como el mejor futbolista en la historia de Colombia.

Nairo confesó que le gusta ver fútbol, aunque no se considera un experto. Cuando juega lo hace como arquero, pero se definió a sí mismo como “un colador” cuando le toca ponerse bajo los tres palos.

El corredor boyacense descartó que alguna vez haya pensado en hacer carrera como futbolista y dejó claro que su talento siempre lo llevó a descartarse en la bicicleta.

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Él mismo se califica como “una leyenda” del ciclismo colombiano, opinión que coincide con la de muchos colegas y periodistas a nivel mundial.

Nairo renovó su contrato para 2026 con el Movistar y volverá a darle alegrías al país en las principales carreras del ciclismo mundial. Aunque su rol pasa por ayudar a los líderes y servir como ejemplo de los más jóvenes, el Cóndor no abandona ese espíritu competitivo que lo llevó a ser considerado uno de los mejores escaladores de la historia.

¿Nairo piensa en el retiro?

En esa misma entrevista para ESPN, le preguntaron a Nairo Quintana si esta es su última temporada como ciclista y dejó abierta la puerta a tomar decisiones en el transcurso del año.

Estoy viendo si compito después del 2026. Aún no tomé la decisión, pero luego anunciaremos lo que vaya a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero lo que me hace seguir adelante es el estado de forma en el que estoy”, señaló.

Sin dar mayores detalles, el boyacense dio un avance de lo que será su calendario. “El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, finalizó.

