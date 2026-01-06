Ciclismo

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

El ciclista colombiano habló sobre sus planes para 2026 y los objetivos trazados para el inicio de la temporada con el Movistar Team.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 2:51 p. m.
Nairo Quintana calienta motores para disputar una temporada más en Europa.
Nairo Quintana calienta motores para disputar una temporada más en Europa. Foto: AFP

Nairo Quintana no está descartado para disputar las grandes vueltas de 2026 y la decisión sobre su retiro del ciclismo profesional tampoco se ha tomado.

En la prensa española informaron que Nairo había quedado fuera del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España por decisión de la dirección deportiva. Sin embargo, el colombiano aseguró que sigue luchando por un cupo en las carreras más importantes del calendario internacional.

El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, declaró en entrevista con ESPN Ciclismo.

Es evidente que Nairo ya no tiene la misma gasolina para ser jefe de filas en el Movistar, pero su espíritu competitivo no le permite renunciar a correr contra los mejores del mundo.

“Si no siguiera luchando por victorias y por estar adelante, no entrenaría. Trabajo todo el año para estar en un punto alto de rendimiento, ayudar al equipo y cumplir algunos objetivos personales”, sentenció.

Apunta a la Vuelta a España

El año pasado, Nairo Quintana disputó el Giro de Italia y se quedó fuera de la Vuelta a España por una lesión sufrida un mes antes en la Vuelta a Burgos.

El Cóndor quiere revancha de los sucedido en 2025 y apunta a la ronda ibérica como su gran objetivo. “Es la carrera más importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo estaré trabajando para ganarme ese lugar”, dijo.

Nairo todavía lamenta ese problema físico que le impidió estar en la tercera grande del año. “La tristeza de 2025 fue esa caída que me impidió llegar a la Vuelta a España cuando estaba en buena condición. Pero llorar sobre la leche derramada no sirve de nada. Me siento bien, sigo pedaleando con fuerza y vamos a disfrutar este 2026″, señaló.

Nairo analiza el ciclismo actual

Movistar Team ha dejado de ser el equipo protagonista en carrera y ahora lucha por objetivos a su alcance, entendiendo que hay otras escuadras con más brazo económico para armar nóminas de fantasía.

“El deporte evoluciona. Hoy hay equipos con más recursos que pueden armar plantillas muy fuertes. UAE, por ejemplo, cuenta con un gran respaldo y eso les permite tener a los mejores corredores del mundo. Es parte de la realidad actual”, expresó.

Eso no quita que el ciclismo deba perder apoyo en este lado del mundo. “En Latinoamérica tenemos la materia prima, pero necesitamos más apoyo de empresas y gobiernos. Es un compromiso de todos para que este deporte no se apague”, señaló.

Nairo Quintana destacó el nombre del mexicano Isaac del Toro como una esperanza a futuro. “Hoy es el principal exponente del ciclismo latinoamericano. Han hecho un proceso muy acertado con él, llevándolo joven a Europa y formándolo allá. Eso es lo que debemos seguir haciendo”, añadió.

“Lo más importante es querer. Con disciplina se van abriendo las puertas. Que crean en ellos y sigan luchando, porque la llama del ciclismo latinoamericano no se puede apagar”, finalizó.

