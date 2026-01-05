La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Zozobra total en la Vuelta al Táchira, la competencia de ciclismo más importante de Venezuela y una de las más célebres de Latinoamérica. Año tras año, muchos ciclistas de la región, colombianos, peruanos, ecuatorianos, se miden por las calles del estado venezolano y les permite un envión clave a los competidores para comenzar la temporada de mejor forma. Esta prueba es un símbolo de hermandad entre las naciones.

Su ubicación en el calendario (enero) y la categoría 2.2 en la Unión Ciclista Internacional resulta llamativo para los competidores. Esa condición le permite tener más relevancia internacional y sobre todo la posibilidad de invitar a equipos UCI Pro Tour, lo que le da más nivel a la prueba venezolana. Para los deportistas colombianos es de gran utilidad ir al vecino país a medir fuerzas por la mención 2.2 que le dan a la carrera en Europa.

Cabe recordar que La Vuelta al Táchira se disputa desde 1966 y a lo largo de su historia sus etapas se han trasladado a estados hermanos como Mérida, Trujillo, Barinas, Barquisimeto y Zulia. Incluso, en varias ocasiones ha pasado fronteras y sus recorridos se han desarrollado por vías colombianas, en el Norte de Santander.

Imagen de la Vuelta al Táchira. Foto: AFP

Esta competencia está programada para comenzar el próximo 9 de enero en la ciudad de San Cristóbal y tiene varios equipos extranjeros confirmados: Pío Rico Cycling Team, Arenas Tlax-Mex y las escuadras colombianas Garroteros de Santander y el Gesprom Evolution. Debido a la intervención militar en Caracas para capturar a Donald Trump, su edición 61 estuvo en duda.

Información oficial de la Vuelta al Táchira tras la captura de Maduro

A través de sus redes sociales, la Vuelta al Táchira dio información importante sobre su calendario y si se va realizar, se aplaza o se cancela. Son días de zozobra en el país venezolano y este tipo de eventos deportivos son vistos con lupa por la tensa situación política y social que se esta viviendo. En las últimas horas, se registraron tiroteos cerca al Palacio de Miraflores.

Para sorpresa de muchos y alivio para otros, la Vuelta al Táchira informó que la edición 2026 sigue en pie y se realizará desde el próximo 9 de enero en San Cristóbal. La competencia UCI 2.2 tiene como actual ganador al venezolano Eduin Becerra y el posteo es motivo de alegría para los fanáticos del ciclismo, aunque no pasa desapercibido el presente que vive el país.

En lo que tiene que ver con ciclistas colombianos en la Vuelta al Táchira, se destacan los cundinamarqueses Juan Esteban Guerrero, y Jorge Castiblanco; y los boyacenses Miguel Flórez y Diego Soracá.

Pantallazo Instagram: @vueltaltachira Foto: Pantallazo Instagram: @vueltaltachira

Serán 10 etapas y 120 ciclistas los que tomen partida el próximo 9 de enero en San Cristóbal, con una etapa que finalizará en la ciudad de Socopó, en el estado de Barinas.

Etapas de la Vuelta al Táchira 2026