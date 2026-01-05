Ciclismo

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

La competencia de ciclismo venezolana es una de las más importantes de Latinoamérica. Su tradición indica que siempre se realiza en el mes de enero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 2:32 a. m.
Imagen de la Vuelta al Táchira.
Imagen de la Vuelta al Táchira. Foto: AFP

Zozobra total en la Vuelta al Táchira, la competencia de ciclismo más importante de Venezuela y una de las más célebres de Latinoamérica. Año tras año, muchos ciclistas de la región, colombianos, peruanos, ecuatorianos, se miden por las calles del estado venezolano y les permite un envión clave a los competidores para comenzar la temporada de mejor forma. Esta prueba es un símbolo de hermandad entre las naciones.

Su ubicación en el calendario (enero) y la categoría 2.2 en la Unión Ciclista Internacional resulta llamativo para los competidores. Esa condición le permite tener más relevancia internacional y sobre todo la posibilidad de invitar a equipos UCI Pro Tour, lo que le da más nivel a la prueba venezolana. Para los deportistas colombianos es de gran utilidad ir al vecino país a medir fuerzas por la mención 2.2 que le dan a la carrera en Europa.

Cabe recordar que La Vuelta al Táchira se disputa desde 1966 y a lo largo de su historia sus etapas se han trasladado a estados hermanos como Mérida, Trujillo, Barinas, Barquisimeto y Zulia. Incluso, en varias ocasiones ha pasado fronteras y sus recorridos se han desarrollado por vías colombianas, en el Norte de Santander.

Imagen de la Vuelta al Táchira.
Imagen de la Vuelta al Táchira. Foto: AFP

Esta competencia está programada para comenzar el próximo 9 de enero en la ciudad de San Cristóbal y tiene varios equipos extranjeros confirmados: Pío Rico Cycling Team, Arenas Tlax-Mex y las escuadras colombianas Garroteros de Santander y el Gesprom Evolution. Debido a la intervención militar en Caracas para capturar a Donald Trump, su edición 61 estuvo en duda.

Ciclismo

Acusación a Fernando Gaviria le mancha su carrera: queja grave que retumba hasta Colombia

Ciclismo

Murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, pionero del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a Colombia

Ciclismo

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Ciclismo

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Ciclismo

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Ciclismo

Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI

Mundo

Advierten que el poder de Delcy Rodríguez podría mantener intacta la dictadura en Venezuela

Mundo

María Corina Machado habla tras captura de Nicolás Maduro: “Mi plan es volver a Venezuela lo antes posible”

Deportes

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Información oficial de la Vuelta al Táchira tras la captura de Maduro

A través de sus redes sociales, la Vuelta al Táchira dio información importante sobre su calendario y si se va realizar, se aplaza o se cancela. Son días de zozobra en el país venezolano y este tipo de eventos deportivos son vistos con lupa por la tensa situación política y social que se esta viviendo. En las últimas horas, se registraron tiroteos cerca al Palacio de Miraflores.

Para sorpresa de muchos y alivio para otros, la Vuelta al Táchira informó que la edición 2026 sigue en pie y se realizará desde el próximo 9 de enero en San Cristóbal. La competencia UCI 2.2 tiene como actual ganador al venezolano Eduin Becerra y el posteo es motivo de alegría para los fanáticos del ciclismo, aunque no pasa desapercibido el presente que vive el país.

En lo que tiene que ver con ciclistas colombianos en la Vuelta al Táchira, se destacan los cundinamarqueses Juan Esteban Guerrero, y Jorge Castiblanco; y los boyacenses Miguel Flórez y Diego Soracá.

Pantallazo Instagram: @vueltaltachira
Pantallazo Instagram: @vueltaltachira Foto: Pantallazo Instagram: @vueltaltachira

Serán 10 etapas y 120 ciclistas los que tomen partida el próximo 9 de enero en San Cristóbal, con una etapa que finalizará en la ciudad de Socopó, en el estado de Barinas.

Etapas de la Vuelta al Táchira 2026

  • 1ª etapa – 9 de enero: San Cristóbal – Socopó / 210 km
  • 2ª etapa – 10 de enero: Socopó – San Cristóbal / 210 km
  • 3ª etapa – 11 de enero: Circuito Santos Rafael Bermúdez (San Cristóbal) / 117 km
  • 4ª etapa – 12 de enero: La Fría – Mérida / 165 km
  • 5ª etapa – 13 de enero: Circuito en Mérida / 110
  • 6ª etapa – 14 de enero: El Vigía – La Grita / 170 km
  • 7ª etapa – 15 de enero: Circuito Metropolitano San Cristóbal – Táriba / 157 km
  • 8ª etapa – 16 de enero: Abejales – Monumento al Cristo Rey (Cerro El Cristo) / 150
  • 9ª etapa – 17 de enero: Circuito “Los Estudiantes” (Rubio) / 132 km
  • 10ª etapa – 18 de enero: Ureña – San Cristóbal, con final en el Velódromo / 90 km.

Más de Ciclismo

Imagen de la Vuelta al Táchira.

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Fernando Gaviria estuvo hasta finales de 2025 en el Movistar Team

Acusación a Fernando Gaviria le mancha su carrera: queja grave que retumba hasta Colombia

Roberto 'Pajarito' Buitrago

Murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, pionero del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a Colombia

Oscar Onley, ciclista británico / Egan Bernal, estrella del deporte colombiano.

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Arne Slot, DT de Liverpool, sufre muy malas noticias en su club.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Nairo Quintana brilló por su ausencia en la presentación del proyecto para 2026

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Fallece ciclista colombiano.

Bogotá se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo, competencia del circuito de la Serie Mundial UCI

Anticipan un Giro de Italia 2026 más "exigente" para colombianos y demás competidores

Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

Egan Bernal habló sobre su futuro y el contrato que termina en diciembre de 2026

Egan Bernal se pronunció sobre su posible salida del Ineos: dejó caer una dura confesión

Noticias Destacadas