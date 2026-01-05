Venezuela

Tensión en Caracas: así reportaron ciudadanos en SEMANA los disparos cerca del Palacio de Miraflores, “hubo fuerte movimiento en el centro”

SEMANA conoció el testimonio de ciudadanos que viven en el centro de la capital venezolana y presenciaron la situación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

6 de enero de 2026, 1:15 a. m.
Reportan fuertes disparos en Caracas en la noche de este 5 de enero de 2026.
En la noche de este lunes, 5 de enero de 2026, se registran fuertes disparos en la ciudad de Caracas, en inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede presidencial de Venezuela.

SEMANA conoció el testimonio de ciudadanos que viven en el centro de la capital venezolana, que relataron lo que se está presentando luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Se reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede presidencial de Caracas

“Comenzaron a sobrevolar drones por encima de Miraflores; sobrevolar, sí, sobre Miraflores. Y entonces hubo un fuerte movimiento en el centro de Caracas. La gente que tenía negocios abiertos comenzó a cerrarlos. Pues nada, se puso caliente la zona y por ahora no se tiene claridad de dónde viene esa situación”, informó inicialmente.

La testigo también contó que al este de Caracas, del otro lado de la ciudad, donde queda la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cerraron las vías de acceso y hay movilización de funcionarios.

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fueron recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

“Hacia el centro de Caracas no hay paso y en algunas zonas (...). Pero todavía es una situación bastante confusa. No se sabe realmente qué es lo que está pasando (...). Uno no sabe si más allá de Estados Unidos o no, que no creo que sea, pues pescando un poco en río revuelto (...). Y alborotando un poco la situación”, mencionó en SEMANA la mujer bajo condición de anonimato.

Drones no identificados sobrevolaron Miraflores

Una fuente cercana al Gobierno de Venezuela aseguró que la situación después de un par de minutos está controlada, luego de que drones no identificados sobrevolaran el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharan tiros de la fuerza venezolana en respuesta.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

“Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”.

“Solo vi dos luces rojas en el cielo (...). Duró aproximadamente un minuto”, añadió el hombre bajo condición de anonimato.

El Ministerio de Comunicación no ha respondido aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho. Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escucharon ráfagas seguidas de detonaciones.

Noticias Destacadas