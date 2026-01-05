Estados Unidos

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Estados Unidos, además, reveló quién estará al frente para vigilar el cambio a la democracia en el país latinoamericano.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 12:17 a. m.
Donald Trump insinuó que las elecciones en Venezuela se aplazarán por lo menos un mes.
Donald Trump insinuó que las elecciones en Venezuela se aplazarán por lo menos un mes. Foto: Fotomontaje AFP/ Redes sociales

Donald Trump, en medio de incertidumbre por el futuro de Venezuela, descartó unas prontas elecciones en el país, que ahora está dirigido por quien era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

“Hay que arreglar el país primero, no se puede tener una elección porque no hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump este lunes, 5 de enero, en medio de una entrevista telefónica con NBC News.

Cuando el periodista le preguntó quién sería la persona encargada del paso a la democracia en el país, Trump respondió: “Yo”.

Trump + Maduro
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: Getty

Y agregó que, por lo pronto, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente, J. D. Vance, vigilarán la transición democrática en el país que estuvo bajo una dictadura chavista de más de 20 años.

“Va a llevar tiempo. Tenemos que ayudar a que el país recupere la salud”, agregó el mandatario estadounidense. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero”.

“Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos”, agregó Trump en su respuesta.

NICOLÁS MADURO
Nicolás Maduro fue capturado el sábado 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

Luego, el presidente fue cuestionado sobre si Estados Unidos está en guerra con el país latinoamericano. “No, no lo estamos”, aseguró.

Las tropas estadounidenses hacen presencia en el Caribe y en el Pacífico para combatir el narcotráfico. Desde septiembre del año pasado, se han bombardeado más de 25 barcos, supuestamente traficantes, y han muerto más de cien personas.

“Estamos en guerra con quienes trafican drogas. Estamos en guerra con quienes vacían sus cárceles y sus instituciones psiquiátricas en nuestro país, y llenan el país con sus drogadictos”, sentenció Trump.

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Sus declaraciones se dieron horas después de que Rodríguez fue nombrada sucesora de Maduro. Según Trump, la ahora mandataria ha estado colaborando con Norteamérica desde la captura del dictador el pasado sábado, 3 de enero.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez se posesiona como presidenta. Foto: VTV

Sin embargo, detalló que Venezuela y el lado estadounidense no tenían comunicación antes del derrocamiento de Maduro. “No, ese no es el caso”, dijo el republicano, luego agregó que su gobierno está considerando si mantener o eliminar las sanciones en contra de Rodríguez.

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno estadounidense, se esperan tres medidas de parte de Rodríguez ahora que está en el poder: poner fin al flujo de drogas; expulsar de Venezuela a los agentes iraníes, cubanos y de otros países rivales de Washington, y detener la venta de petróleo a competidores de Estados Unidos.

