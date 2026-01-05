Delcy Rodríguez juramenta como presidenta interina tras arresto de Maduro, ¿qué sigue para Venezuela?

Este lunes, 5 de enero, inició en Venezuela la posesión de la nueva Asamblea Nacional, en una jornada marcada por la incorporación de figuras como: Henrique Capriles, Stalin González, Henry Falcón y Antonio Ecarri, quienes asumen curules en el nuevo período legislativo.

Más adelante, se dio inicio a la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela en el Parlamento.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores”, dijo.

‼️ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela



“Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles por venir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia”, dijo.

“Juro por el pueblo de Venezuela, a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo y juro entonces sobre las bases de nuestro padre Libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”, dijo Delcy Rodríguez mientras mantenía su mano levantada.

Después del juramento de Rodríguez, su hermano, quien fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez culminó el protocolo y aseguró: “queda usted investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, felicitaciones”.

En desarrollo...