Nicolás Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York: las imágenes del derrocado dictador y su esposa

Todas las cadenas de noticias de Estados Unidos siguieron en directo el traslado de Nicolás Maduro a los tribunales. En las imágenes se ve al exdictador caminar rodeado de agentes de la DEA hacia el helicóptero que lo llevó desde la cárcel de Brooklyn, Nueva York, hasta la Corte del Distrito Sur de esa ciudad. El viaje duró apenas unos minutos.

🔴 En vivo |Nicolás Maduro y Cilia Flores llegan al Tribunal Federal de Nueva York hoy, reacciones a su captura y últimas noticias

El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece este lunes ante ese tribunal, dos días después de su captura en Caracas, en una operación militar de Estados Unidos, que afirma estar “a cargo” del país.

Nicolás Maduro fue llevado en un vehículo blindado al helicóptero que lo dirigió al Tribunal Federal de Nueva York. Foto: API

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

HAPPENING NOW: Nicolás Maduro is escorted off a helicopter and into an armored vehicle by law enforcement, heading to a New York City courtroom for his arraignment. pic.twitter.com/XSeM300wEF — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Detenido en una cárcel en Brooklyn, Maduro será presentado ante un juez al mediodía, hora local. En la nueva acta de inculpación en su contra figuran también su hijo Nicolasito, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narcotraficante prófugo.

El derrocado dictador se ve esposado y con el uniforme caqui de preso. Foto: @RogerAderly

El presidente Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas, encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La administración Trump aseguró que está dispuesta a trabajar con el resto del Gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, salen esposados y con uniforme caqui de presos de la cárcel de Brooklyn para asistir a la audiencia en los tribunales de Nueva York. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/bhpDvusKLt — Revista Semana (@RevistaSemana) January 5, 2026

“No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara lo que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

Decenas de muertos

El Ejército venezolano reconoció a Rodríguez como presidenta interina. En las calles de Caracas, los opositores guardan silencio por miedo a represalias, y las protestas a favor de Maduro han sido pequeñas.

Unos 2.000 seguidores de Maduro marcharon el domingo para exigir su liberación, acompañados por un grupo de paramilitares y motociclistas. “Free our president”, “El imperio los secuestró”, “Venezuela no es colonia de nadie”, se leía en pancartas.

“Free our president”, “El imperio los secuestró”, “Venezuela no es colonia de nadie”, se leía en pancartas. (AP Photo/Ariana Cubillos) Foto: AP

Los hospitales venezolanos se negaron a divulgar información sobre los muertos en los ataques estadounidenses. Una organización que agrupa a médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana dijo que 32 cubanos murieron en la redada de Estados Unidos, y Trump aseguró que “muchos cubanos” miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”.

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”.

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela “debe incluir” a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Trump advierte a Gustavo Petro y a Cuba

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.

“Vamos a gobernarlo, a arreglarlo; vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró.

Lanzó duras palabras contra otros adversarios, como el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, y dijo que “no lo será por mucho tiempo”. Lo acusó, sin pruebas, de ser narcotraficante.

También dijo que el Gobierno comunista de Cuba “está a punto de caer” y que el liderazgo de Irán será “golpeado muy fuerte” si mata más manifestantes.

Donald Trump advirtió al presidente Gustavo Petro: "He must watch his ass (Debe cuidar su trasero)" Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval, que lideró la incursión en Venezuela y que, además, está encargada de impedir que buques petroleros sancionados puedan sacar el crudo del país.

Un funcionario estadounidense dijo a la AFP que el secretario de Estado, Marco Rubio, hablará sobre Venezuela este lunes en reuniones en el Capitolio.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

A pesar del éxito inicial de la operación estadounidense, muchas preguntas quedan sobre la estrategia de Trump sobre Venezuela.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia este lunes a pedido de Caracas. Aliados y enemigos de Estados Unidos han manifestado su preocupación y podrían utilizar a las Naciones Unidas como plataforma para expresar su oposición.

Potencias con fuertes vínculos con Venezuela, como China y Rusia, condenaron rápidamente el ataque estadounidense. En América Latina, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron “cualquier intento de control” sobre Venezuela.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013, tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

Maduro lideraba un reducido círculo de poder, junto a su esposa Cilia Flores, la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

“Es como un club de cinco”, dijo una fuente diplomática en Caracas. “Ellos pueden hablar, tienen voz” en el Gobierno, pero “Maduro era quien aseguraba el equilibrio. Ahora que se fue, quién sabe”, añadió.

*Reportaje de AFP