🔴 En vivo | Expectativa por el inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro, reacciones a su captura y últimas noticias

Siga el minuto a minuto de la tensa situación que se vive tras la captura del líder del régimen venezolano y lo que ocurrirá con su futuro.

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 1:08 p. m.
Metropolitan Detention Center, la cárcel de Nicolás Maduro en Nueva York.
Este lunes, 5 de enero, el dictador Nicolás Maduro comparecerá ante un juez en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. De esta manera, se dará inicio formal a su proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico, junto con su esposa, Cilia Flores.

“Nicolasito”, “el príncipe”: los vuelos, la cocaína y una cita en Medellín, mencionados en el ‘indictment’ contra el hijo de Maduro

El ahora procesado pasó una nueva noche recluido en el Metropolitan Detention Center, y existe máxima expectativa por lo que pueda ocurrir en los próximos días y lo que se hará en Venezuela.

Siga el minuto a minuto

9:00 a.m.: Expectativa por inicio de proceso contra Maduro

Hay hermetismo en Nueva York, Venezuela y todo el mundo por el inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Se espera que el dictador comparezca ante un juez en el Tribunal Federal de Nueva York hacia las 12:00 p.m. (hora de Nueva York).

8:45 a.m.: Suiza congela los activos de Nicolás Maduro

El Consejo Federal de Suiza anunció la congelación de todos los activos que Nicolás Maduro y personas cercanas a su entorno tengan en ese país.

8:30 a.m.: Paraguay no dejará ingresar a personas vinculadas con Maduro

Jorge Kronawetter, director de Migraciones en Asunción, anunció que Paraguay no dejará ingresar a personas que estén vinculadas o relacionadas con Nicolás Maduro y su régimen.

“Tenemos que hacer los filtros correspondientes y poder evitar que ingrese gente que busque ampararse en el derecho internacional o figuras como el refugio y otros para evadir la justicia”, señaló.

7:45 a.m.: La pareja llega al Tribunal Federal de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron en medio de un megaoperativo al Tribunal Federal de Nueva York, donde iniciará el proceso por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

7:30 a.m.: Inicia el traslado de Maduro y Cilia Flores

Inicio el traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores al Tribunal Federal de Nueva York para comenzar su proceso por delitos de narcotráfico y terrorismo.

7:00 a.m.: Piden que en la transición se incluya a María Corina Machado

La Comisión Europea se refirió este lunes al futuro en Venezuela y pidió que en la transición se incluya a María Corina Machado y Edmundo González.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, manifestó la portavoz Anitta Hipper.

6:00 a.m.: Ultiman detalles para que Nicolás Maduro comparezca ante un juez

Las autoridades de Nueva York ultiman los detalles para que Nicolás Maduro sea trasladado en las próximas horas para comparecer ante un juez por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

