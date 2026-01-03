Mundo

Donald Trump dice en vivo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro cuando lo capturaron: "Lo atropellaron tan rápido que no pudo"

El magnate habló por primera vez y entregó varios detalles de cómo fue la operación que siguió en vivo.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 3:14 p. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro y militares.
Donald Trump, Nicolás Maduro y militares. Foto: AP / Adobe Stock

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez de lo que fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y entregó detalles de cómo ocurrió todo.

Mientras que los ciudadanos dormían y el régimen estaba con la guardia baja, helicópteros y militares norteamericanos ingresaron y comenzó el bombardeo en diferentes zonas.

Esto ayudó a despistar a las fuerzas de seguridad venezolanas, mientras que un grupo de hombres iba directo a donde se encontraba el dictador y señalado líder del Cartel de los Soles.

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela
Nicolás Maduro y el bombardeo a Estados Unidos. Foto: Getty Images / AP

Trump habló en vivo para Fox News y confirmó lo que hizo Maduro cuando se vio sorprendido por la llegada de los militares estadounidenses.

Él estaba en un lugar muy vigilado, como una fortaleza”, indicó.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: "El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso", dijo el vicepresidente de EE. UU.

De hecho, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que vio toda la operación en directo, como si se tratara de un programa de televisión.

En ese momento, el dictador se encontraba junto a su esposa Cilia Flores, quien también fue detenida y llevada a Estados Unidos.

“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio de seguridad, rodeado de acero sólido“, explicó el magnate sobre el sitio.

Tras percatarse de la irrupción de las fuerzas militares y darse cuenta de lo que estaba pasando, el presidente venezolano reaccionó e intentó encerrarse, pero no fue lo suficientemente rápido y allí lo detuvieron.

“No logró cerrar ese espacio. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero, pero no lo necesitamos. No llegó a esa zona de la casa”, comentó.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

Desde hace varias semanas y en medio de los rumores por una posible incursión armada en Venezuela, diferentes informaciones apuntaron que Maduro vivía en una especie de búnker para cuando pasara algo.

Esto finalmente fue confirmado ahora por Trump, quien además dijo sentirse muy orgulloso de los uniformados que realizaron el operativo con el que esperan que en Venezuela retorne la democracia.

El jefe de Estado norteamericano precisó que el dictador será llevado a Nueva York para ser procesado por delitos relacionados con narcotráfico. Se espera que a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), el magnate dé una conferencia de prensa en el que cuente más detalles de todo lo que ocurrió en Venezuela.

