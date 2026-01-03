Mundo

Publican la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU.

La fotografía fue publicada por Donald Trump, quien luego concedió una rueda de prensa desde Mar-a-Lago en la que dio detalles de la operación.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 4:30 p. m.
Esta es la imagen de Nicolás Maduro capturado por el Ejército de Estados Unidos.
Esta es la imagen de Nicolás Maduro capturado por el Ejército de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la foto de la captura de Nicolás Maduro este sábado, 3 de enero, luego de la operación que se realizó en Caracas durante la madrugada en la que varios venezolanos escucharon explosiones.

“Nicolás Maduro a bordo del Iowa Jima”, informó.

En la imagen divulgada por Trump se puede ver a Nicolás Maduro llevar protectores auditivos (orejeras), una venda oscura cubriéndole los ojos y varios arneses o correas alrededor del torso y la cintura. En las manos sostiene una botella de agua.

Más temprano, Trump había anunciado que el Ejército de EE. UU. había capturado al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: Donald Trump confirma el papel que tendrá Estados Unidos en el futuro de Venezuela

La operación estuvo acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Poco después, en una breve declaración a la cadena Fox News, el presidente de EE. UU. informó de que la operación ha sido efectuada por efectivos de las fuerzas especiales de EE. UU. y que la operación acabó con “varios heridos” entre los operativos norteamericanos, pero ninguna víctima mortal.

Nicolás Maduro es capturado
Nicolás Maduro es capturado

En comentarios a la cadena, Trump indicó que la operación iba a ocurrir hace cuatro días, pero no pudo por las malas condiciones del tiempo.

Trump, que siguió la incursión “en directo”, dijo que Maduro estaba “en una especie de fortaleza” que contenía una habitación de seguridad “con puertas de acero” pero “no hizo falta entrar en esa zona” de la residencia del presidente venezolano.

El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó el pliego de cargos contra Maduro, ahora bajo custodia estadounidense, de “participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO
DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO

“Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también proporcionaban cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia Estados Unidos”, señala el pliego, publicado por la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, en su cuenta de X.

En un reciente mensaje a la Nación, Donald Trump dijo que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al dictador, Nicolás Maduro.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

