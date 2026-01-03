Mundo

Donald Trump habla de la caída de Nicolás Maduro: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa"

El presidente de Estados Unidos aseguró desde Mar-a-Lago que estaban preparados para hacer una segunda ola. “Haremos a la gente de Venezuela rica, independiente y segura”, agregó.

Cristina Castro

Cristina Castro

3 de enero de 2026, 4:32 p. m.
(Photo by Jim WATSON / AFP).
(Photo by Jim WATSON / AFP). Foto: AFP

Desde el trino de la madrugada en el que el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro, la declaración de las 11 de la mañana ha sido esperada con mucha expectativa. Y Trump no decepcionó. En sus palabras entregó detalles de lo que fue la operación que produjo esa caída y también del papel que tendrá Estados Unidos en lo que viene.

Siga las palabras del presidente norteamericano desde Florida:

YouTube video pLpV0ZsjSmg thumbnail

Minutos antes de comenzar, el presidente publicó la foto que esperaba el mundo. En la imagen se ve a Nicolás Maduro en sudadera, con audífonos para el vuelo y gafas oscuras. “Nicolás Maduro on board the USS Iowa Jima (Nicolás Maduro a bordo del Iowa Jima)”, escribió el presidente norteamericano.

Nicolás Maduro, capturado
Nicolás Maduro, capturado. Foto: Cuenta de x Donald Trump

Trump llegó a las 11:40 de la mañana y narró cómo fue el operativo. A su lado estaban Pete Hegseth, Marco Rubio, Dan Caine, John Ratcliffe y Stephen Miller. “Era oscuro. Era mortal”, dijo y detalló que se quitó la luz en Caracas, un expertise que “tenemos”.

El presidente de Estados Unidos entregó detalles de la forma en que capturaron al dictador. Aseguró que se trató de un operativo muy rápido y sofisticado, que tanto Maduro como su esposa habían podido ser inmovilizados en poco tiempo y que los tomaron por sorpresa. Se ha revelado que una fuerza Delta entró a donde estaban durmiendo y los sacó de la cama.

Nicolás Maduro preso: la gran victoria de la democracia. Salud Hernández-Mora celebra la caída del dictador

Trump también alardeó del poderío militar estadounidense. “Tenemos el mejor equipo del mundo. Nadie tiene nada mejor que nosotros”, afirmó.

Y entregó luces sobre lo que más preocupa a los venezolanos: el futuro de Venezuela sin Maduro. En una entrevista a Fox, el presidente había dicho que estaba analizando si entregarle el poder inmediatamente a María Corina Machado.

Mientras que en su rueda de prensa sí afirmó directamente lo que piensa que será el papel de Estados Unidos en lo que viene. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo. Pero también aclaró que sería como una especie de sociedad en la cual los venezolanos lograrían ser más ricos, independientes y seguros.

La afirmación de Trump genera preguntas al interior de Estados Unidos, pues el país no ha tenido un papel tan activo y tan presente en ninguna nación de América Latina. De concretarse el compromiso del presidente norteamericano, esto significaría la gestión de cuantiosos recursos destinados a Venezuela, algo que en principio iría en contra de su política de Make America Great Again, que buscaba privilegiar los gastos en el país. Sin embargo, tendría lógica si se tiene en cuenta que la lucha contra las drogas también es una de las principales banderas de su gobierno.

Respecto a Maduro, Trump se refirió con términos muy enfáticos. Aseguró que se trataba de una “horrible persona” que había cometido decenas de crímenes en Venezuela, pero también en Estados Unidos. Detalló que tenía información de que el dictador había enviado miembros del Tren de Aragua al territorio norteamericano.

En desarrollo...

