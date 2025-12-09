El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono con respecto a Venezuela y le advirtió a Nicolás Maduro que tiene “los días contados”.

El mandatario aprovechó para asegurar que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevarían a cabo también por tierra.

“Sus días están contados”, dijo Trump cuando se le ha insistido en una entrevista para el periódico ‘Politico’ sobre qué estaría dispuesto a hacer para sacar al presidente venezolano del poder.

Trump evitó responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, le dijo a la periodista.

El jefe de la Casa Blanca aprovechó para elogiar a la parte “próspera” de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, ha remarcado, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente “presos” y personas ingresadas “en instituciones psiquiátricas”, a Estados Unidos.

“Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (…) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (…) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, dijo Trump, criticando a su antecesor en el cargo.

Trump también elogió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los ataques sobre supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y ha asegurado que gracias a ellos se están salvando de media la vida de 25.000 estadounidenses.

Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, cada una de esas embarcaciones mata a 25.000 estadounidenses y, si bien ha afirmado que no le gusta tener que llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, dijo, le dan la razón.

“La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92 % y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del 8 %”, dijo.

“Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos”, aseveró Trump, quien ha asegurado que tomaría medidas similares contra los cárteles de la droga de México o Colombia, después de que durante la entrevista le hayan señalado que gran parte de la droga que llega a Estados Unidos procede de esos dos países y no de Venezuela.

Cabe recordar que Estados Unidos arremetió en las últimas horas contra el régimen de Maduro en Venezuela tras la muerte en prisión, en ese país, de un exgobernador opositor procesado por “terrorismo” e “instigación al odio”.

Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

El opositor había sido arrestado tras las protestas desatadas por las controvertidas elecciones de julio pasado, en las que Maduro se atribuyó un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude.