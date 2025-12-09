Excomandante chavista, aliado de las Farc, envió una explosiva carta a Trump y contó quién es el verdadero líder del Cartel de los Soles

Una nueva carta fue conocida y publicada en exclusiva por el prestigioso diario norteamericano Dallas Express, en la que el mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones, quien fue un excomandante del ejército venezolano, destapa detalles inéditos de las operaciones de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles.

El exjefe del ejército venezolano, quien sirvió bajo el mandato de Hugo Chávez y se alejó del gobierno tras la llegada de Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos de brindarle apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en relación al tráfico de armas.

La carta, que tiene fecha del 8 de diciembre de 2025, asegura que el famoso cartel vinculado a Maduro está controlado por Delcy y Jorge Rodríguez, a quienes llamó en la carta como los “cerebros” del régimen venezolano.

Carta de Cliver Alcalá conocida por 'The Dallas Express'. | Foto: THE DALLAS EXPRESS

“Las dos figuras clave en toda esta red criminal son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Con un perfil deliberadamente bajo y calculado en público, ellos son los verdaderos maquiavelianos detrás de los líderes del cartel conocido como Cartel de los Soles. Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello”, dijo.

En otro aparte, el exgeneral venezolano afirma que Maduro expandió la banda criminal Tren de Aragua y exportó sus operativos al exterior, incluso a Estados Unidos.

Alcalá dijo que tras la muerte de Chávez en 2013 y la asunción del poder de Nicolás Maduro, solicitó su retiro del ejército “a pesar de las ofertas para seguir, porque no estaba dispuesto a servir bajo su mando”.

“Con su consolidación política, las estructuras criminales carcelarias fueron fortalecidas bajo su control: existían comunicaciones directas desde las prisiones hacia él, con Potro Álvarez actuando como el facilitador de los vínculos con los líderes de las prisiones; se daban instrucciones, incluso líderes criminales salieron en libertad, mientras las cárceles se convirtieron en depósitos de armas y otros elementos ilegales”, dijo el excomandante.

Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. | Foto: AFP

Alcalá contó la manera en la que el dictador venezolano malversó los recursos naturales de Venezuela y usó a su hijo para controlar las actividades ilegales en el país.

“Acusé públicamente al Gobierno de Nicolás Maduro de malversar los minerales de Venezuela, incluyendo oro y diamantes, así como otros minerales estratégicos raros, específicamente en la región denominada Arco Minero del Orinoco”, dijo en la carta conocida por The Dallas Express.

“Nicolás Maduro incluso utilizó a su hijo para controlar las actividades ilegales en esa zona geográfica. Estas eran actividades delictivas complementarias. El oro y los diamantes eran productos clave en el mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico llevado a cabo por lo que ahora se conoce como el Cartel de los Soles”, agregó el exmilitar venezolano.

El general Clíver Alcalá (derecha), hombre de confianza de Hugo Chávez, entró en disputa con Nicolás Maduro, huyó de Venezuela y terminó extraditado a Estados Unidos. Allá prendió el ventilador y, entre otras cosas, reveló la estrecha relación del régimen con las Farc. | Foto: afp

La carta de Alcalá llega después de que otro exmilitar venezolano, conocido como Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, enviara una misiva al presidente de los Estados Unidos con el fin de cooperar con las autoridades norteamericanas de cara a una sentencia en su contra.

El exjefe del Ejército venezolano también se refirió, como lo hizo Carvajal, a la estrategia del régimen para amañar las elecciones y permitir así que Nicolás Maduro continuara en el poder.

“En el ámbito electoral, el general del Ejército Carlos Quintero —miembro de la inteligencia militar venezolana y actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE)— ha sido responsable de cometer fraude electoral”, aseveró.

“Las elecciones en Venezuela han sido manipuladas por el Gobierno de Maduro. Soy consciente del uso de sistemas de votación paralelos Smartmatic para alterar resultados, especialmente en lugares sin representantes de la oposición, lo que hace difícil detectar las irregularidades”, agregó el exmilitar en la carta.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra un póster que anuncia una recompensa por información que conduzca al arresto de Cliver Alcalá Cordones, que fue publicado el 26 de marzo de 2020, como parte de un caso federal en su contra. Ahora se encuentra bajo custodia de EE. UU. (Departamento de Justicia de EE. UU. vía AP, Archivo). | Foto: AP